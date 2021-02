Silent Hill – nowa odsłona z zapowiedzią tego lata? Nad grą ma pracować znane studio z Japonii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Konami

Plotki na temat powrotu serii Silent Hill od dłuższego czasu pojawiają się w sieci. Ostatnio głośno zrobiło się o wywiadzie z kompozytorem, Akirą Yamaoką, który zdradził, że latem doczekamy się „oczekiwanej przez graczy zapowiedzi”. Zapis rozmowy niedługo później został usunięty po interwencji tajemniczą firmy (podobno nie było nią Konami). Teraz pojawiły się kolejne ciekawe informacje, które mogą być z tą sprawą związane.

Redaktorzy serwisu VGC, którzy w przeszłości jako pierwsi informowali m.in. o ubiegłorocznej kolekcji gier z Mario, jeszcze przed ich oficjalną zapowiedzią, zdradzili, że według ich danych, nowy Silent Hill rzeczywiście powstaje i zostanie zapowiedziany tego lata. Za ten tytuł ma odpowiadać "znane, japońskie studio". Co ciekawe, niekoniecznie musi to wykluczać udział w pracach nad marką polskiego studia Bloober Team. Zdaniem VGC, autorzy Layers of Fear i The Medium mogą pracować nad inną, mniejszą produkcją w tym uniwersum lub spin-offem popularnych survival-horrorów.

Przypominamy też, że w roku 2020 zawartość z serii Silent Hill trafiła do gry Dead by Daylight, a na początku 2021 roku zapowiedziano crossoverowy event w grze Dark Deception: Monsters & Mortals. Nie można wykluczyć, że te działania mają na celu przypomnienie graczom o popularnej marce przed jej powrotem.