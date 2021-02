The Sinking City trafi na PS5. Co z wersją gry na PlayStation 4?

fot. Bigben Interactive

Od 19 lutego posiadacze PS5 będą mogli cieszyć się grą The Sinking City. Ulepszona względem wydania na PlayStation 4 wersja oferuje: rozdzielczość 4K (3840x2160), 60 klatek na sekundę, wyższą jakość oprawy graficznej, skrócone czasy ładowania, dodatkowe zadania, a także wykorzystywanie możliwości kontrolera DualSense. Tytuł sprzedawany będzie w cenie 50 dolarów i niestety nie zdecydowano się na umożliwienie graczom darmowej aktualizacji.

Posiadacze The Sinking City na PS4, którzy zechcą zagrać w ten tytuł na PS5 w lepszej jakości, będą musieli kupić go ponownie. Jak tłumaczą przedstawiciele Frogwares, jest to związane z problematycznymi prawami wydawniczymi. Ponieważ gry mają różne identyfikatory, a ich aktualna sytuacja prawna i techniczna jest skomplikowana, wersja na PlayStation 4 nie kwalifikuje się do bezpłatnej aktualizacji.