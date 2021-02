Outriders - demo bez tajemnic. Poznaj szczegóły

Square Enix

Już 25 lutego każdy posiadacz PC, PS5, Xbox Series X/S oraz konsol minionej generacji będzie mógł przetestować demo gry Outriders. Twórcy tej produkcji, polskie studio People Can Fly, postanowili ujawnić szczegóły na temat tego, co zaoferuje ta wersja próbna.

Demo nie będzie oferować pre-loadu i będzie ważyć od 22 do 24 GB w zależności od platformy. W trakcie zabawy będziemy mieli możliwość sprawdzenia funkcji cross-play, ale deweloperzy mówią wprost, że spodziewają się pewnych problemów, bo ten element jest w dalszym ciągu dopracowywany.

Jeśli zaś chodzi o zawartość, to będziemy mieli okazję do sprawdzenia solidnego wycinku zabawy, bo pojawi się tutaj prolog oraz pierwszy rozdział. Rozwój postaci zostanie zablokowany na siódmym poziomie doświadczenia. Gracze będą mogli sprawdzić też wszystkie cztery klasy postaci, a postępy będzie można przenieść do pełnej wersji Outriders, która ma trafić na rynek 1 kwietnia 2021 roku.