Silent Hill powraca, tym razem oficjalnie! Konami zapowiada transmisję poświęconą przyszłości serii

fot. Konami

O powrocie serii Silent Hill spekuluje się od dłuższego czasu, a do sieci regularnie trafiają przecieki i plotki sugerujące, że coś jest na rzeczy. Teraz jednak mamy do czynienia z nieco inną sytuacją, bo o marce wspominano na jej oficjalnym profilu w mediach społecznościowych. Co więcej zapowiedziano również, że już 19 października o godzinie 23:00 czasu polskiego doczekamy się transmisji, która poświęcona będzie "najnowszym aktualizacjom" dotyczącym cyklu Silent Hill.

https://twitter.com/SilentHill/status/1581754587563708416

Trudno powiedzieć czego tak naprawdę możemy się spodziewać. Warto natomiast przypomnieć, że wedle nieoficjalnych informacji w produkcji znajduje się kilka produktów z akcją osadzoną w tym popularnym, horrorowym uniwersum. Wśród nich znajdować ma się między innymi remake drugiej części tworzony przez krakowskie studio Bloober Team, a także mniejszy projekt.