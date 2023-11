Konami zatrudnia. Chodzi o projekty związane z Silent Hill

fot. Konami

Reklama

Konami poszukuje pracowników do wielu projektów związanych z marką Silent Hill. Takie ogłoszenie pojawiło się w japońskojęzycznych kanałach społecznościowych firmy. Ogłoszenia, które niedawno pojawiły się w sieci, dotyczą twórców, którzy chcieliby dołączyć do japońskiego wydawcy jako producenci, artyści, planiści, inżynierowie i kierownicy projektów.

"Silent Production Team" rekrutuje artystów, planistów, inżynierów i kierownika projektu. Dołącz do naszej pracy, która ma wielu fanów za granicą! To szansa na uczestnictwo w produkcji gier w innowacyjnym środowisku deweloperskim - czytamy w ogłoszeniu zamieszczonym przez firmę.

https://twitter.com/KONAMI_career/status/1722843621056303305

Nieco więc nieoczekiwanie, Konami ujawniło niezapowiedzianą produkcję, która, w przeciwieństwie do ostatnich, rozwijana jest wewnętrznie. Czy to będzie zupełnie nowa odsłona cyklu, czy może remake tworzony wewnętrznie? Może tutaj chodzi o Silent Hill: The Short Message, grę która ostatnio wyciekła dzięki koreańskiemu boardowi, a nigdy oficjalnie nie została zapowiedziana?