Silk: Spider Society – serial jednak powstanie. Kiedy ruszą prace nad produkcją z uniwersum Spider-Mana?

We wrześniu 2020 oficjalnie ogłoszono, że powstanie serial Silk: Spider Society, bazujący na komiksach o Cindy Moon, który będzie częścią Sony’s Spider-Man Universe. Rok później potwierdzono, że Amazon kupił prawa do serialu, który trafi na platformy Prime Video i MGM+. Chociaż od dłuższego czasu nic nie słyszeliśmy na temat tej produkcji, to Sony Pictures i Amazon nie zrezygnowali z serialu i prace nad nim ruszą już na początku przyszłego roku.

Silk: Spider Society - prace nad serialem zostaną wznowione w styczniu

Z powodu strajku scenarzystów prace nad Silk: Spider Society zostały opóźnione. Jak podaje Deadline pokój scenarzystów zbierze się w ponownie w połowie lub pod koniec stycznia 2024 roku, aby ustalić szczegóły historii.

Amazon długo zwlekał z ponownym zebraniem pisarzy do serialu Silk: Spider Society. Interweniować musiało WGAW, czyli zachodni oddział Gildii Scenarzystów, który w zeszłym miesiącu wysłał do firmy zawiadomienie, że „niepowodzenie w ponownym uruchomieniu niektórych pokoi scenarzystów po strajku stanowi naruszenie Porozumienia o zakończeniu strajku między WGA i AMPTP oraz artykułu 7 MBA”. Dodano, że studia mają obowiązek zorganizować powrót scenarzystów do pracy po zakończeniu strajku, co miało miejsce 27 września. Gildia zagroziła, że w przeciwnym wypadku wniesie pozew przeciwko Amazonowi i każdemu innego studiu, którzy naruszają Porozumienie, do odzyskania odszkodowania, odsetek i składek na świadczenia należne w wyniku kolejnych opóźnień.

Według źródeł szefowie Amazon Studios w ostatnim czasie oceniali scenariusze napisane przez dotychczasowy zespół pisarzu, na czele których stoi showrunnerka serialu, Angela Kang, która wcześniej pracowała przy The Walking Dead. Podany styczniowy termin wznowienia prac nad Silk: Spider Society jest umowny i może jeszcze ulec zmianie.

Silk: Spider Society - kim jest główna bohaterka?

Serial opowie o Cindy Moon, koreańsko-amerykańskiej młodej kobiecie, która została ugryziona przez tego samego radioaktywnego pająka, co Peter Parker. Dziewczyna ucieka z więzienia, aby odnaleźć swoją zaginioną rodzinę. W międzyczasie uczy się, jak być bohaterką znaną jako Silk.

