Silk w drodze na ekrany. Amazon będzie pokazywał seriale Marvela

Źródło: Marvel

Jak podaje serwis Deadline trwają rozmowy między Sony, a Amazonem w sprawie sprzedaży praw do seriali o superbohaterach z komiksów Marvela. Negocjacje nie są łatwe ze względu na prawa własności do poszczególnych postaci, które posiada studio.

Silk jest jednym z potwierdzonych tytułów, które znajdują się w pakiecie seriali, które chce sprzedać Sony. Obecnie trwają prace nad produkcją. Silk będzie adaptacją komiksu, w którym główną bohaterką jest Amerykanka azjatyckiego pochodzenia. Superbohaterka posiada takie same moce, co Spider-Man. Scenariusz do serialu napisała Lauren Moon (Atypowy).

Warto wspomnieć, że w Cindy Moon, czyli tytułową Silk, wciela się Tiffany Espensen w kinowym MCU. Wystąpiła w Spider-Man: Homecoming i Avengers: Wojna bez granic. Nie wiadomo czy aktorka powtórzy swoją rolę w serialu.

Umowa z Amazonem ma być podobna do tej podpisanej między Sony, a Netflixem na pakiet seriali o superbohaterach z uniwersum Marvela, w którym zawierały się m.in. takie tytuły jak Daredevil czy Jessica Jones. Rozmowy są wciąż na wczesnym etapie i wymagają rozwiązania kilku problemów takich, jak multiplatformowe prawa do postaci. Jest prawdopodobne, że seriale najpierw trafią do telewizji, a dopiero później będą dostępne w Amazon.