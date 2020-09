Czarna wdowa - Scarlett Johansson o feministycznej stronie filmu. Jest też nowe zdjęcie!

fot. Marvel/Entertainment Weekly

Czarna wdowa to pierwszy solowy film o tej superbohaterce, którego akcja rozgrywa się między wydarzeniami z filmów Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów, a Avengers: Wojna bez granic. Natasha będzie musiała powrócić do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Razem ze swoja rodziną postanawia zniszczyć program Czarnych Wdów prowadzony przez Taskmastera.

W główną rolę wciela się Scarlett Johansson, która podzieliła się refleksją, że Czarna Wdowa bardzo dobrze odzwierciedla to, co się dzieje w odniesieniu do ruchu Time’s Up i ruchu #MeToo.

To byłaby wielka strata, gdybyśmy nie zajęli się tymi sprawami w tym filmie. Szczególnie dla Cate [Shortland - reżyserka filmu] było ważne, aby nakręcić film o kobietach, które pomagają innym kobietom i wyciągają je z bardzo trudnej sytuacji. Ktoś zapytał mnie, czy Natasha jest feministką. Oczywiście, że tak, to oczywiste.

Do sieci trafiło też nowe zdjęcie z filmu Czarna Wdowa, na którym widzimy główną bohaterkę stawiającą czoła Taskmasterowi.

fot. materiały prasowe/Marvel

W pozostałych rolach w filmie zagrają Florence Pugh, David Harbour i Rachel Weisz. Czarna wdowa miała trafić do kin w maju, ale z powodu wybuchu pandemii COVID-19 premiera została przełożona. Polska premiera filmu zaplanowana jest na 6 listopada 2020 roku.