Silos – 3. i 4. sezon będą kręcone jednocześnie? Apple chce szybko pokazać finał serialu

Wciąż czekamy na pierwsze informacje o premierze drugiego sezonu Silosu, czyli jednego z najpopularniejszych seriali platformy Apple TV+. Od debiutu pierwszego sezonu wkrótce minie rok, a nowe odcinki właśnie są w przygotowaniu. Aby zmniejszyć odstęp między premierami kolejnych serii, Apple może mieć w planach nakręcenie trzeciego i czwartego sezonu jednocześnie. Rebecca Ferguson w rozmowie z Collider przyznała, że istnieje taka możliwość, aby widzom jak najszybciej zaprezentować finał serialu.

Silos - 3. i 4. sezon mogą powstać w tym samym czasie

Aktorka wcielająca się w Juliette Nichols wyznała, że Silos został rozpisany na cztery sezony:

Wierzę, że serial ma zakończenie i wiem, kiedy to nastąpi. Oto odpowiedź. Dowiecie się, kiedy serial się zakończy. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby to był sekret. Książki to książki To trzy powieści, które są podzielone na cztery sezony.

Ferguson dodała, że teraz cała ekipa czeka na zielone światło dla realizacji kolejnych dwóch sezonów, które mogą powstawać w tym samym czasie:

Zatem uważam, że sezon 1 mamy za sobą, 2 sezon jest już nakręcony i będzie miał swoją premierę, a teraz czekamy na zielone światło dla sezonów 3 i 4. Myślę, że nakręcilibyśmy je może razem i to byłby koniec.

Gwiazda Silos opowiedziała również o trudach pracy na planie, gdy jednego dnia kręconych jest kilka odcinków. Przyznała, że na planie panuje złożona logistyka, w której opracowała własne metody, aby radzić sobie z trudnościami związanymi ze śledzeniem, który odcinek kręci danego dnia:

Ale musisz także zrozumieć, że masz do nakręcenia 20 odcinków, za które odpowiada pięciu różnych reżyserów i jako aktorzy skaczemy pomiędzy nimi. Nic nie następuje po sobie. Jest to więc dla aktorów, jak i reżyserów bardzo wyczerpujące. Ale tak też zrobiliśmy 2. sezon. Pewnego dnia miałam kręcić trzy różne odcinki z trzema reżyserami.

Scenariusze skoordynowałam pod względem kolorystycznym. Mam tylko swoje sceny i dialogi, nikogo innego, i mam je ułożone w odpowiedniej kolejności, więc kiedy patrzę na dany dzień, odpowiednie kolory podpowiadają mi z kim i kiedy pracuję, na jakim etapie obecnie się znajduję. Więc to bardzo nieseksowny sposób. Uwielbiam wszystko, co jest związane z rozświetlaczami i kolorami. Mam trochę zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.