Silos - pełny zwiastun serialu sci-fi. Zapowiada się bomba dla fanów gatunku

fot. materiały prasowe

Silos doczekał się pełnego zwiastuna, który zbiera świetne oceny w mediach społecznościowych. Zapowiada się jakościowe science fiction, na jaki fani gatunku czekają. Projekt oparty jest na książkach autorstwa Hugh Howeya z trylogii Silos. Twórcą, showrunnerem i scenarzystą jest Graham Yost ,znany z hitu Justified.

Silos - zwiastun

Silos - obsada

W obsadzie są Rebecca Ferguson, Common (The Chi), David Oyelowo (Selma), Rashida Jones (Parks and Recreation), Tim Robbins (Mystic River), Harriet Walter (Ted Lasso), Chinaza Uche (Dickinson) oraz Avi Nash (The Walking Dead).

Silos - zdjęcia

Silo

Silo - o czym jest serial?

Historia opowiada o ostatnich 10 000 ludzi na Ziemi, którzy żyją w gigantycznym podziemnym silosie, który chroni ich przed toksycznym światem zewnętrznym. Nikt jednak nie wie, kiedy i dokładnie dlaczego silos został zbudowany, a każdego, kto szuka odpowiedzi, czekają konsekwencje.

Silo - premiera serialu 5 maja 2023 roku w Apple TV+. Na start dwa odcinki. Każdy kolejny co tydzień w piątek.