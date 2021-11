Sing 2 - nowy zwiastun animacji. Trudne przygotowania do występów i piosenka U2!

fot. Illumination

Sing 2 jest sequelem komediowego filmu animowanego z 2016 roku. W drugiej części będziemy mogli zobaczyć, jak Buster Moon szykuje się do debiutu swojego muzycznego spektaklu. Razem z przyjaciółmi będzie chciał stworzyć najbardziej niesamowite widowisko w historii, jednak zanim to nastąpi, będą musieli nakłonić pewnego lwa, który kiedyś był sławną gwiazdą rocka, do współpracy. Co może być trudne, skoro nie dawał znaków życia od piętnastu lat. A mają na to tylko trzy tygodnie.

Scenarzystą i reżyserem jest Garth Jennings. Do obsady głosowej powrócili między innymi Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Nick Kroll i Tori Kelly. W nowej części dołączą do nich: Pharrell Williams, Letitia Wright, Eric Andre i Chelsea Peretti.

Do sieci trafił nowy zwiastun animacji, w którym możemy usłyszeć piękne wykonanie piosenki U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For. Warto dodać, że wokalista zespołu, Bono, zdubbinguje postać lwa.

Sing 2 - zwiastun

Sing 2

Sing 2 - premiera w polskich kinach 7 stycznia 2022 roku.