Incal - Taika Waititi wyreżyseruje filmową adaptację słynnego komiksu

fot. Humanoids

Taika Waititi będzie w najbliższym czasie wyjątkowo zapracowany. W planach ma wyreżyserowanie Tower of Terror, kolejnego filmu z uniwersum Gwiezdnych wojen oraz Akirę. Obecnie pracuje nad komediowym serialem Our Flag Means Death, a nad jego Thorem: miłość i grom trwa postprodukcja. Teraz ogłoszono, że będzie również pełnić funkcję reżysera filmu na podstawie powieści graficznej Incal.

Incal to francuska seria komiksowa autorstwa Alejandra Jodorowsky’ego (scenariusz) i Mœbiusa (rysunki). To kosmiczna space opera, która opowiada o podrzędnym prywatnym detektywie Johnie Difoolu. Wchodzi on w posiadanie niezwykłego artefaktu - Incala - od którego zależą losy wszechświata. Wbrew własnej woli John zostaje uwikłany w najeżoną niebezpieczeństwami misję, w której przyjdzie mu przemierzyć wszystkie wymiary wszechświata i stawić czoło największym potęgom. Komiks jest jednym z najsławniejszych europejskich serii, który ukazywał się w latach 1981–1988.

Taika Waititi nie tylko stanie za kamerą filmu, ale też napisze do niego scenariusz wraz z Jemainem Clementem (Co robimy w ukryciu) i Peterem Warrenem (Ghost Team). Zdobywca Oscara tak skomentował swój angaż:

Filmy i powieści graficzne Alejandro Jodorowsky'ego przez długi czas miały wpływ na mnie i wielu innych. Byłem oszołomiony możliwością ożywienia jego kultowych postaci i jestem wdzięczny Alejandro, Fabrice'owi i wszystkim w Humanoids [wydawnictwo komiksu] za zaufanie, żebym to zrobił.

Fabrice Giger to dyrektor generalny Humanoids, który przedstawił twórczość Waititiego Jodorowskiemu. Autor stwierdził, że szybko stało się dla niego jasne, że to on powinien wyreżyserować film. W pełni ufa jego kreatywności i wierzy, że dzięki niemu Incal będzie fantastyczne.

W poniższym wideo możecie obejrzeć wypowiedzi Alejandra Jodorowsky’ego i Taiki Waititiego.