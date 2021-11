Łabędzi Śpiew - zwiastun futurystycznego filmu. Mahershala Ali i Glenn Close w głównych rolach

fot. Apple

Łabędzi śpiew to serial od Apple TV+, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Cameron Turner (w tej roli Mahershala Ali) umiera na śmiertelną chorobę. Oddany przyszły ojciec i mąż nie potrafi przekazać tych wieści swojej rodzinie, ponieważ nie chce zmącić ich szczęścia. Doktor Scott (Glenn Close) oferuje mu coś, co wydaje się idealnym rozwiązaniem: szansę na zamianę prawdziwego siebie na wersję, która może „przejąć kontrolę”. Zapewnia, że w klona zostaną wszczepione wspomnienia, podświadomość i maniery oryginału, więc nikt nie pozna różnicy między mężczyznami. Ale ta kusząca oferta wydaje się zbyt piękna, aby była prawdziwa.

Oprócz wyżej wymienionych aktorów w obsadzie znajdują się również Naomie Harris (jako żona Camerona o imieniu Poppy), Awkwafina i Adam Beach. Benjamin Cleary wyreżyserował, a także napisał scenariusz dramatu. Jest to debiut fabularny irlandzkiego filmowca, który zdobył Oscara w 2015 roku za krótkometrażowy film Jąkała.

W sieci pojawił się zwiastun futurystycznego Łabędziego Śpiewu, który trafi 17 grudnia na platformę streamingową Apple TV+ oraz do wybranych kin, co jest spowodowane włączeniem się produkcji do walki o nominację do Oscara.

Łabędzi Śpiew