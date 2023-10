Sinister Six – w anulowanym filmie miał pojawić się Spider-Man. Scena z jego udziałem była szalona

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Po premierze Niesamowitego Spider-Mana 2 Sony Pictures planowało stworzyć film o słynnej grupie złoczyńców. W grudniu 2013 roku zapowiedziano Sinister Six, a pieczę nad produkcją objął Drew Goddard. Produkcja została ostatecznie anulowana, gdy Marvel Studios nawiązał współpracę z Sony, aby włączyć Spider-Mana do MCU. W książce MCU: The Reign of Marvel Studios znalazła się wzmianka o filmie, do którego stworzono zarys scenariusza. Ujawniono, że w jednej scenie miał pojawić się nawet sam Pajączek.

Sinister Six - szalona scena ze Spider-Manem i T-Rexem

W książce zdradzono, że Drew Goddard pod koniec 2014 roku miał wersję scenariusza, w której członkowie Sinister Six i Spider-Man trafiają do prehistorycznej Dzikiej Krainy, gdzie superbohater jeździł na T-Rexie. O przeniesieniu akcji filmu do Dzikiej Krainy wiadomo było od dawna, ale nikt nie przypuszczał, że twórcy będą chcieli zaprezentować szaloną scenę, w której Spider-Man podróżuje na grzbiecie potężnego dinozaura.

Sinister Six zawierał też wątek naruszenia kontinuum czasoprzestrzennego, którego akcja miała rozgrywać się nie tylko na prehistorycznym lądzie, ale również w Londynie i Paryżu.

Według wycieku maili od Sony Pictures z 2014 roku w składzie Sinister Six mieli znajdować się Doktor Octopus, Vulture, Sandman, Mysterio, Black Cat i prawdopodobnie również Spider-Man. Do roli doktora Otto Octaviusa przymierzany był Matt Damon i Matthew McConaughey. Drew Goddard chciał obsadzić Toma Hardy’ego w roli Sandmana. Z kolei Sony planowało znaleźć rolę dla takich aktorów, jak Idris Elba, Francis McDormand, Bryan Cranston i Jackie Chan.

Według plotek członkowie Sinister Six mieli zmierzyć się z obcym potworem imieniem Gog. Doktor Octopus planował uwolnić bestię z równoległego wymiaru, aby zrekrutować go do swojej drużyny.