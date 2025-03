Grzesznicy zawitali do Fortnite. W tym trybie gracze zmierzą się z wampirami

fot. Epic Games

Reklama

Fortnite to już nie tylko gra i wielki popkulturowy crossover, ale też platforma, na której twórcy mogą dzielić się swoimi dokonaniami. Postanowiło to wykorzystać Warner Bros, które zdecydowało się zamieścić tam mapę inspirowaną nadchodzącym horrorem.

Mapa, którą zatytułowano Sinners: Survive the Night, nawiązuje do horroru Grzesznicy. Szóstka graczy zmierzy się z wampirami. Zadaniem tych pierwszych jest przetrwanie do rana, krwiopijcy zaś muszą wszystkich wyeliminować. Do zabawy wprowadzono jednak pewien istotny twist: osoby, które zostaną wyeliminowane przez wampiry, przechodzą na ich stronę, przez co gracze będą musieli stanąć do walki także ze swoimi dawnymi sojusznikami.

By dostać się do gry trzeba wprowadzić następujący kod w Fortnite: 6387-7426-4655.

ROZWIŃ ▼

Grzesznicy - premiera w kinach 18 kwietnia 2025 roku. W obsadzie są m.in. Michael B. Jordan, Hailee Steinfield, Jack O'Connel, Jayme Lawson czy Wunmi Mosaku.