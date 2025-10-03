Pierwsze oceny Sisu: Droga do zemsty. Jak wypadł sequel "fińskiego Johna Wicka"?
W trakcie ostatnich tygodni kontynuacja Sisu, filmu o fińskim poszukiwaczu złota walczącym z nazistami, została pokazana na dwóch festiwalach. Dzięki temu poznaliśmy pierwsze opinie na temat sequela.
Film Sisu: Droga do zemsty został już pokazany na dwóch festiwalach — Beyond Fest i Fantastic Fest — w odstępie zaledwie dwóch tygodni, i wzbudził spore zainteresowanie. Recenzje są niemal jednogłośnie pozytywne: 100% na Rotten Tomatoes (na podstawie 19 recenzji) oraz 85 punktów na Metacritic (na podstawie 5 recenzji). Na razie jest jeszcze wcześnie, ale wygląda to bardzo obiecująco. Wielu twierdzi, że sequel jest nawet lepszy od oryginału.
Pierwsza część z 2023 roku, celowo przesadzona w formie, łączyła czarny humor z nieustanną akcją, często przypominając fińską wersję Johna Wicka osadzoną w realiach lat 40. Tak jak Wick, główny bohater okazał się niemal niezniszczalny — przeżywał eksplozje, postrzały, powieszenie i pchnięcia nożem, zawsze znajdując sposób, by powstać na nowo.
Sisu: Droga do zemsty - zwiastun
W niedawno opublikowanym zwiastunie widzimy naszego zgorzkniałego pogromcę nazistów, Aatamiego, który próbuje odbudować dom w bezpiecznym miejscu na cześć swojej zamordowanej rodziny. Jednak gdy powraca dowódca Armii Czerwonej (Stephen Lang), odpowiedzialny za ich śmierć i zdeterminowany, by dokończyć dzieła, rozpoczyna się bezlitosny pościg przez kraj — walka na śmierć i życie, wypełniona pomysłowymi scenami akcji.
Do reżyserii wraca Jalmari Helander, a w roli niepowstrzymanego Aatamiego ponownie zobaczymy Jormę Tommilę. Co ciekawe, o ile pierwszy film kręcono w Finlandii, to produkcja sequela przeniosła się do Estonii. Warto też wspomnieć, że Helander niedawno podpisał kontrakt na reżyserię prequela „Rambo” od Millennium Media z Noahem Centineo w roli głównej.
Sisu: Droga do zemsty pojawi się na ekranach kin 28 listopada 2025.
Źródło: worldofreel.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
02
paź
Uprowadzona dziewczyna
03
paź
Skarbek
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1973, kończy 52 lat