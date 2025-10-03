Pierwsze oceny Sisu: Droga do zemsty. Jak wypadł sequel "fińskiego Johna Wicka"?

materiały prasowe

Film Sisu: Droga do zemsty został już pokazany na dwóch festiwalach — Beyond Fest i Fantastic Fest — w odstępie zaledwie dwóch tygodni, i wzbudził spore zainteresowanie. Recenzje są niemal jednogłośnie pozytywne: 100% na Rotten Tomatoes (na podstawie 19 recenzji) oraz 85 punktów na Metacritic (na podstawie 5 recenzji). Na razie jest jeszcze wcześnie, ale wygląda to bardzo obiecująco. Wielu twierdzi, że sequel jest nawet lepszy od oryginału.

Pierwsza część z 2023 roku, celowo przesadzona w formie, łączyła czarny humor z nieustanną akcją, często przypominając fińską wersję Johna Wicka osadzoną w realiach lat 40. Tak jak Wick, główny bohater okazał się niemal niezniszczalny — przeżywał eksplozje, postrzały, powieszenie i pchnięcia nożem, zawsze znajdując sposób, by powstać na nowo.

W niedawno opublikowanym zwiastunie widzimy naszego zgorzkniałego pogromcę nazistów, Aatamiego, który próbuje odbudować dom w bezpiecznym miejscu na cześć swojej zamordowanej rodziny. Jednak gdy powraca dowódca Armii Czerwonej (Stephen Lang), odpowiedzialny za ich śmierć i zdeterminowany, by dokończyć dzieła, rozpoczyna się bezlitosny pościg przez kraj — walka na śmierć i życie, wypełniona pomysłowymi scenami akcji.

Do reżyserii wraca Jalmari Helander, a w roli niepowstrzymanego Aatamiego ponownie zobaczymy Jormę Tommilę. Co ciekawe, o ile pierwszy film kręcono w Finlandii, to produkcja sequela przeniosła się do Estonii. Warto też wspomnieć, że Helander niedawno podpisał kontrakt na reżyserię prequela „Rambo” od Millennium Media z Noahem Centineo w roli głównej.

Sisu: Droga do zemsty pojawi się na ekranach kin 28 listopada 2025.