Sisu - co oznacza tytuł filmu akcji? Już w kinach

fot. materiały prasowe

Jalmari Helander to reżyser z Finlandii, gdzie też wyprodukował film akcji Sisu. Tytuł to słowo, które nie da się dosłownie przetłumaczyć. W jednym z wywiadów spytano go dokładnie o znaczenie tytułu tego akcyjniaka.

Sisu - co oznacza tytuł?

Filmowiec wyjaśnia, że tak po prostu oznacza on sposób myślenia nastawiony na nigdy się nie poddawać. Tłumaczy, że gdy jako ludzie mamy największe wyzwanie przed nami, najwięcej siły znajdziemy wewnątrz nas. Tym właśnie jest sisu.

- To naprawdę ważna rzecz w Finlandii. Była też używana w propagandzie w czasie wojny. W stylu: "mamy tyle sisu, że nie możemy przegrać". To stary koncept posiadania w sobie pewnej zawziętości. Nie jest to stricte jedna rzecz, ale jest to ważne w całej historii.

Sisu - o czym jest film?

Historia rozgrywa się w ostatnich dniach II wojny światowej i skupia się na samotnym poszukiwaczu złota (Jarma Tommila), który natrafia na grupę wycofujących się nazistów w północnej Finlandii. Gdy kradną jego złoto, szybko zdają sobie sprawę, że nie trafili na zwykłego człowieka. Były komandos zaczyna się z nimi rozprawiać i staje się jednoosobowym oddziałem egzekucyjnym.