skate. debiutuje we wczesnym dostępie. Zobaczcie premierowy zwiastun live-action

fot. EA

Reklama

skate. to nowa odsłona serii gier o jeździe na deskorolce. Produkcja zadebiutowała 16 września w ramach wczesnego dostępu na PC (Steam, Epic Games Store, EA App) oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S. Z tej okazji studio Full Circle wraz z wydawcą, Electronic Arts, przygotowało zwiastun live-action, który możecie obejrzeć poniżej.

W skate. gracze trafią do otwartego świata – miasta San Vansterdam. Deweloperzy przygotowali cztery unikalne dzielnice, pełne dachów, poręczy, ramp i innych miejsc idealnie nadających się do wykonywania efektownych trików. Nie zabraknie również szeregu zadań oraz wyzwań.

Nowe skate. to gra free-to-play, w którą można grać zarówno solo, jak i w trybie wieloosobowym. Twórcy zadbali o pełną rozgrywkę międzyplatformową oraz możliwość przenoszenia postępów pomiędzy urządzeniami. Zapowiedziano także dalszy rozwój tytułu.

Wczesny dostęp to nie tradycyjna premiera, lecz otwarte zaproszenie do współtworzenia przyszłości skate.. Wraz ze społecznością graczy chcemy dalej rozwijać ten świat i przesuwać granice tego, czym ta gra może się stać” - powiedział Mike McCartney, producent wykonawczy skate.