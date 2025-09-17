skate. debiutuje we wczesnym dostępie. Zobaczcie premierowy zwiastun live-action
W skate. możecie już grać za darmo na PC i konsolach. Wczesny dostęp wystartował, a twórcy zapowiadają, że gra będzie regularnie rozwijana o nową zawartość i wyzwania.
skate. to nowa odsłona serii gier o jeździe na deskorolce. Produkcja zadebiutowała 16 września w ramach wczesnego dostępu na PC (Steam, Epic Games Store, EA App) oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S. Z tej okazji studio Full Circle wraz z wydawcą, Electronic Arts, przygotowało zwiastun live-action, który możecie obejrzeć poniżej.
W skate. gracze trafią do otwartego świata – miasta San Vansterdam. Deweloperzy przygotowali cztery unikalne dzielnice, pełne dachów, poręczy, ramp i innych miejsc idealnie nadających się do wykonywania efektownych trików. Nie zabraknie również szeregu zadań oraz wyzwań.
Nowe skate. to gra free-to-play, w którą można grać zarówno solo, jak i w trybie wieloosobowym. Twórcy zadbali o pełną rozgrywkę międzyplatformową oraz możliwość przenoszenia postępów pomiędzy urządzeniami. Zapowiedziano także dalszy rozwój tytułu.
Źródło: informacja prasowa
