placeholder
Reklama
placeholder

skate. debiutuje we wczesnym dostępie. Zobaczcie premierowy zwiastun live-action

W skate. możecie już grać za darmo na PC i konsolach. Wczesny dostęp wystartował, a twórcy zapowiadają, że gra będzie regularnie rozwijana o nową zawartość i wyzwania.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  skate. 
zwiastun SKATE
skate. fot. EA
Reklama

skate. to nowa odsłona serii gier o jeździe na deskorolce. Produkcja zadebiutowała 16 września w ramach wczesnego dostępu na PC (Steam, Epic Games Store, EA App) oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S. Z tej okazji studio Full Circle wraz z wydawcą, Electronic Arts, przygotowało zwiastun live-action, który możecie obejrzeć poniżej.

W skate. gracze trafią do otwartego świata – miasta San Vansterdam. Deweloperzy przygotowali cztery unikalne dzielnice, pełne dachów, poręczy, ramp i innych miejsc idealnie nadających się do wykonywania efektownych trików. Nie zabraknie również szeregu zadań oraz wyzwań.

Nowe skate. to gra free-to-play, w którą można grać zarówno solo, jak i w trybie wieloosobowym. Twórcy zadbali o pełną rozgrywkę międzyplatformową oraz możliwość przenoszenia postępów pomiędzy urządzeniami. Zapowiedziano także dalszy rozwój tytułu.

Wczesny dostęp to nie tradycyjna premiera, lecz otwarte zaproszenie do współtworzenia przyszłości skate.. Wraz ze społecznością graczy chcemy dalej rozwijać ten świat i przesuwać granice tego, czym ta gra może się stać” - powiedział Mike McCartney, producent wykonawczy skate.

Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  skate. 
zwiastun SKATE
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 1. Hades - 93/100 na Metacritic
-

Hades powraca do Xbox Game Pass! Gracze będą mogli przygotować się na sequel

2 Dzienna zmiana
-

Netflixowy film akcji z wampirami może wrócić. Reżyser chce kontynuacji

3 Wiara
-

Wiara: premiera nowego wydania rasowego kryminału Anny Kańtoch

4 See Dave Bautista
-

Dave Bautista o nowym Nieśmiertelnym: świeża historia i akcja jak w Johnie Wicku

5 Superman
-

Superman - premiera w HBO Max. Wiemy, kiedy się odbędzie!

6 The Housemaid
-

Pomoc domowa - zwiastun. Sydney Sweeney kontra Amanda Seyfried!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e179

Moda na sukces

s04e01

s02e01

Pokolenie V

s02e02

Pokolenie V

s02e03

Pokolenie V

s38e173

Zatoka serc

s42e08

s20e20

America’s Got Talent
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mena Massoud
Mena Massoud

ur. 1991, kończy 34 lat

Ella Purnell
Ella Purnell

ur. 1996, kończy 29 lat

Piotr Stramowski
Piotr Stramowski

ur. 1987, kończy 38 lat

Kyle Chandler
Kyle Chandler

ur. 1965, kończy 60 lat

Neill Blomkamp
Neill Blomkamp

ur. 1979, kończy 46 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV