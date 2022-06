Wkrótce możemy zobaczyć "nowe" Skull and Bones. ESRB oceniło grę - będzie brutalnie!

fot. Ubisoft

Skull and Bones to gra z naprawdę burzliwą historią. Ubisoft zapowiedział tę produkcję w roku 2017 i teoretycznie planował wypuścić ją na sklepowe półki już rok później. Nastąpiły jednak nieoczekiwane komplikacje, a debiut zaczęto odwlekać w czasie, pojawiły się też doniesienia o rozpoczęciu całych prac od nowa. Wygląda jednak na to, że teraz wszystko jest już na dobrej drodze do premiery. Pod koniec marca do sieci wyciekły bowiem materiały przedstawiające rozgrywkę, a teraz nadchodzący tytuł został oceniony przez ESRB, czyli organizację zajmującą się przyznawaniem kategorii wiekowych. To zaś może sugerować, że wkrótce dowiemy się czegoś więcej, być może poznamy też datę premiery.

ESRB przyznało Skull and Bones kategorię M, czyli będzie to pozycja przygotowana z myślą o dorosłych graczach ze względu na treści seksualne, przemoc, krew, wulgaryzmy oraz używki. W opisie wspomniano między innymi, że w grze znajdą się domy publiczne i palarnie opium, a w niektórych lokacjach natrafimy na ciała zwisające z drzew i nabite na pal. Nie zabraknie również brutalnej walki: podczas starć na morzach będziemy niszczyć inne statki, a członkowie załogi będą używać broni białej i palnej.

fot. ESRB

Ciekawostką jest również fakt, że na stronie ESRB wspomina się wyłącznie o czterech platformach: PC, Google Stadia, PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X. Wygląda na to, że Ubisoft postanowił zrezygnować z wydawania swojej nowej produkcji na konsolach poprzedniej generacji.