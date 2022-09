Skull and Bones - premiera coraz bliżej! Zobaczcie trzy nowe materiały wideo z gry

fot. Ubisoft

Skull and Bones przeszło długą drogę, ale wszystko wskazuje na to, że tym razem premiera gry nie zostanie opóźniona. Podczas prezentacji z okazji Ubisoft Forward 2022 potwierdzono jej termin debiutu, a także pokazano kilka nowych materiałów: w tym zwiastun wprowadzający w świat produkcji oraz materiał z komentarzem twórców, z którego możecie dowiedzieć się więcej na temat rozgrywki. Wygląda na to, że miłośników pirackich klimatów czekać będzie ekscytująca i zróżnicowana przygoda.

Skull and Bones - materiały z Ubisoft Forward 2022

Skull and Bones zadebiutuje 8 listopada na PC, konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X, a także w usługach Google Stadia i Amazon Luna.