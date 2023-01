Skyrim - kultowe RPG jako epicki film fantasy od słynnego reżysera. AI poszła na całość!

fot. Abandoned Films

The Elder Scrolls V: Skyrim zadebiutowało w listopadzie 2011 roku i pomimo ponad 11 lat na karku, tytuł ten nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Można żartować z faktu, że doczekał się on kilku reedycji i portów na w zasadzie wszystkie współczesne sprzęty do gier, ale nie da się ukryć, że to RPG ma wielkie grono fanów, którzy lubią do niego wracać. Z pewnością nie mieliby oni również nic przeciwko temu, gdyby do kin trafiła ekranizacja tej produkcji. I choć takich planów nie ma, przynajmniej na razie, to z pomocą ponownie przyszła sztuczna inteligencja.

Na profilu Abandoned Films na Facebooku opublikowano kilkanaście grafik, które przedstawiają, jak mógłby wyglądać film na podstawie Skyrima w reżyserii Roberta Zemeckisa. Widzimy tu między innymi ośnieżone szczyty, odzianych w zbroje i rogate hełmy wojowników, a także smoki. Mówiąc krótko: AI nie zapomniało o wszystkich charakterystycznych elementach znanych z gry!

Skyrim jako film - grafiki stworzone przez sztuczną inteligencję