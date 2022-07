Skyrim Together Reborn umożliwi kooperację w grze Bethesdy. Imponujący mod ma datę premiery

fot. Bethesda

The Elder Scrolls V: Skyrim na przestrzeni lat doczekało się mnóstwa fanowskich modów, wśród których znalazły się zarówno te stosunkowo niewielkie, na przykład wprowadzające nowe elementy wyposażenia, jak i prawdziwe kolosy, całkowicie zmieniające rozgrywkę. Już wkrótce, bo 8 lipca, do tego grona trafi kolejna ciekawa modyfikacja zatytułowana Skyrim Together Reborn i umożliwi ona zabawę w trybie kooperacji.

Mod umożliwi co-op dla od dwóch do ośmiu graczy, którzy wspólnie będą mogli przemierzać lokacje, walczyć z przeciwnikami i podejmować się zadań - krótko mówiąc, będą mogli robić to, co podczas solowej przygody. Twórcy Skyrim Together Reborn stawiają jednak sprawę jasno: nie są profesjonalistami, mają ograniczone fundusze i moce przerobowe i robią moda w wolnym czasie, więc nie wszystko musi działać perfekcyjnie.

Nasze mody nie są idealne. Czasami się wyłączą, niektóre questy się zepsują, będą w nich błędy. To nie jest coś do naprawienia. To po prostu rzeczywistość gdy samemu tworzy się moda multiplayer, a nie robi tego ogromne studio jak Bethesda. Mimo tego jest to grywalne i daje sporo frajdy - czytamy na oficjalnej stronie projektu.

Co ciekawe, na tym plany moderów się nie kończą. Pracują oni również nad podobną modyfikacją do Fallout 4.