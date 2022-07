Cuphead - ten gracz wspiął się na wyżyny sztuki speedrunningu. Dosłownie

fot. Studio MDHR

Speedruny to nie tylko okazja do rywalizowania z innymi graczami, ale też doskonały sposób na przechodzenie znanych i lubianych produkcji w zupełnie inny sposób. Okazuje się jednak, że dla niektórych sam fakt kończenie gier "na czas" to zbyt mało i starają sobie oni dodatkowo utrudnić to zadanie. Idealnym tego przykładem jest wyzwanie, którego podjął się twórca internetowy działający w sieci jako EazySpeedy. Na swoim kanale opublikował on wideo, w którym zdecydował się przejść Cuphead, a jednocześnie... wspiąć się na górę Mount Mansfield w amerykańskim stanie Vermont.

EazySpeedy zamontował laptopa z odpalonym Cupheadem na plecaku jednego ze swoich kompanów, a następnie szedł za nim i grał. Drugi z jego towarzyszy służył mu zaś cennymi wskazówkami i informował na przykład o przeszkodach znajdujących się na jego drodze. Dzięki temu gracz mógł niemal całkowicie skupić się na rozgrywce i uniknąć przykrych kontuzji. Ostatecznie udało mu się wejść na szczyt i do tego czasu dotrzeć do bossa zwanego Rumor Honeybottoms, a resztę dokończył już w swoim hotelowym pokoju. Łącznie pokonanie całego Cupheada zajęło mu 8 godzin. Wynik ten nie robi może wrażenia w porównaniu z topowymi speedrunnerami, którzy wykręcają czasy poniżej 30 minut (aktualny rekord świata to 28 minut i 13 sekund), ale wyczyn internauty i tak zasługuje na uznanie - przede wszystkim ze względu na bardzo... unikalne podejśćie do tematu.