SkyShowtime - nowości na czerwiec 2024 roku. Tatuażysta z Auschwitz i 3. sezon Burmistrza Kingstown

fot. SkyShowtime

W czerwcu coś się skończy, a coś się zacznie. Końca dobiegnie 1. sezon serialu Niedaleko pada jabłko, którego finał będzie możliwy do obejrzenia już od 4 czerwca. Zacznie się natomiast kolejna seria uznanego Burmistrza Kingstown z Jeremym Rennerem w roli głównej. Zadebiutuje również dramatyczna produkcja Tatuażysta z Auschwitz, w której to jedną z głównych ról zagra Anna Próchniak. Do tego SkyShowtime oferuje kilka nowości filmowych, a wśród nich coś dla całej rodziny, czyli Trolle 3.

Zobaczcie pełną ofertę SkyShowtime na czerwiec 2024 roku.

Fot. Materiały prasowe

SkyShowtime - nowości na czerwiec 2024 roku

fot. materiały prasowe

Burmistrz Kingstown opowiada o rodzinie McLusky – nieformalnych władcach Kingstown w stanie Michigan, gdzie jedyna prosperująca branża to więziennictwo. Serial porusza kwestie systemowego rasizmu, korupcji i niesprawiedliwości, wychodzących na światło dzienne za sprawą bohaterów, którzy próbują przywrócić sprawiedliwość i porządek w mieście pogrążonym w chaosie.

fot. SkyShowtime

Scenariusz tego 6-odcinkowego miniserialu został oparty na powieści Heather Morris, inspirowanej wspomnieniami Laliego i Gity Sokolov, którzy poznali się jako więźniowie w Auschwitz. Krótko po przybyciu na miejsce Lali zostaje jednym z tatuażystów odpowiedzialnych za nanoszenie numerów identyfikacyjnych na ramiona współwięźniów. Pewnego dnia poznaje Gitę (Anna Próchniak), której tatuuje na ramieniu więzienny numer. Lali i Gita zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia – tak wygląda początek tej niezapomnianej opowieści o uczuciach i odwadze.

SkyShowtime - kontynuacje seriali w czerwcu 2024 roku

fot. materiały prasowe

Historia o pozornie idealnej rodzinie Delaneyów. Byli trenerzy Stan (Sam Neill) i Joy (Annette Bening) właśnie sprzedali swoją renomowaną szkołę tenisa i są gotowi wejść w złotą jesień życia. Z radością czekają na to, żeby spędzać więcej czasu z czwórką swoich dorosłych już dzieci (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles). Wszystko zmienia się, gdy do drzwi puka ranna, młoda kobieta wnosząca w ich codzienność adrenalinę, za którą tak tęsknili. Gdy pewnego dnia Joy niespodziewanie znika, jej dzieci muszą przyjrzeć się tzw. idealnemu małżeństwu swoich rodziców – tym razem w obliczu wychodzących na jaw mrocznych rodzinnych sekretów.

SkyShowtime - filmowe nowości w czerwcu 2024 roku

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Od błyskawicznego wzlotu do upadku na oczach całego świata – ten fascynujący dokument prezentuje nieznane informacje o słynnym popowym duecie Milli Vanilli i skandalu, jaki wybuchł w latach 90., kiedy okazało się, że tak naprawdę śpiewał za nich ktoś inny.

fot. SP Media Group

Podczas swojej pierwszej misji na pokładzie Air Force One nowa agentka Secret Service staje przed arcytrudnym zadaniem, kiedy samolot przejmują terroryści dążący do zablokowania ważnej umowy energetycznej. Nasza bohaterka musi wykazać się wielką odwagą i umiejętnościami podczas starcia z bezlitosnym przeciwnikiem. Stawką tej gry jest życie prezydenta i uniknięcie światowego kryzysu, który może zmienić bieg historii...

fot. materiały prasowe

Po dwóch filmach, w których przyjaźnili się i flirtowali, Poppy i Mruk wreszcie oficjalnie są parą! Dzięki temu Poppy odkrywa też sekretną przeszłość Mruka. Okazuje się, że kiedyś należał do jej ulubionego boysbandu BroZone, którego pozostałymi członkami byli jego bracia: Floyd, John Dory, Spruce i Clay. BroZone rozpadł się, kiedy Mruk był jeszcze mały. To samo spotkało jego rodzinę, więc od tego czasu nie widział swoich braci. Kiedy jednak para niegodziwych gwiazd pop – Velvet i Venner – porywa Floyda, aby wykorzystać jego muzyczny talent, Mruk i Poppy wyruszają w trudną, pełną emocji podróż, żeby uratować brata przed losem znacznie gorszym niż zapomnienie.