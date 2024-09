SkyShowtime - nowości na październik 2024. 2. sezon Funny Woman i Hysteria!

fot. SkyShowtime

W październiku na SkyShowtime trafi kilka interesujących nowości. Na uwagę zasługuje 2. sezon Funny Woman o dalszych losach Sophie - komiczki, która po kilku mniej udanych projektach zawodowych zaczyna pracę nad autobiograficznym programem komediowym. Premierę będzie mieć też serial grozy Hysteria! z Julie Bowen i Garretem Dillahuntem. Miłośnicy dokumentów nie powinni zignorować Kliczko: więcej niż walka, które daje widzom unikalny wgląd w życie i karierę byłych mistrzów świata w boksie wagi ciężkiej, braci Witalija i Władimira Kliczko, w obliczu trwającej inwazji w Ukrainie. W ofercie SkyShowtime znajdzie się też animacja Kung Fu Panda 4. Ponadto platforma przygotowała kilka propozycji na Halloween, które mogą się spodobać fanom horrorów.

SkyShowtime - nowości na październik

Funny Woman

Premiera: 11 października

W pierwszym sezonie Barbara z Blackpool spełniła swoje marzenie- została gwiazdą komedii telewizyjnej i ulubienicą publiczności jako Sophie Straw. W drugim sezonie Sophie dowiaduje się, że sława to kapryśny przyjaciel, a mówienie swojego zdania nie oznacza, że zostanie ono usłyszane. Zmęczona byciem muzą w oldschoolowych serialach komediowych i licząc na większy rozwój, próbuje swoich sił w kinie artystycznym. Niestety, z miernym skutkiem. Niezrażona Sophie postanawia stworzyć własny program komediowy, w którym będzie mogła opowiadać autentyczne historie w całej ich chaotycznej i przezabawnej okazałości. Odnalazła swój głos i nie da go sobie odebrać, bo wie, że siła tkwi w słowie. Powracający członkowie obsady z pierwszego sezonu to: Gemma Arterton, Arsher Ali, David Threlfall, Rosie Cavaliero, Alexa Davies, Matthew Beard, Leo Bill, Clare-Hope Ashitey i Alistair Petrie. W sezonie drugim pojawią się też nowe twarze, w tym: Steve Zissis, Marcus Rutherford, Tim Key, Gemma Whelan i Roisin Conaty.

Wszystkie 4 odcinki 2. sezonu będzie można oglądać od 11 października wyłącznie w SkyShowtime.

fot. SkyShowtime

Hysteria!

Premiera: 28 października

Akcja serialu rozgrywa się pod koniec lat 80. podczas „satanistycznej paniki". Kiedy uwielbiany zawodnik uniwersyteckiej drużyny futbolowej znika, licealny zespół rockowy wpada na pomysł, by wykorzystać nagłe zainteresowanie miasta okultyzmem, budując wokół siebie aurę satanistycznego zespołu metalowego. Jednak dziwna seria morderstw, porwań i doniesień o „nadprzyrodzonej aktywności" wywołuje panikę. Zaczyna się polowanie na czarownice, które prowadzi bezpośrednio do nich. W serialu Hysteria! wystepują: Julie Bowen, Anna Camp, Emjay Anthony, Chiara Aurelia, Kezii Curtis, Nikki Hahn i Bruce Campbel

Wszystkie 8 odcinków 1. sezonu będzie można oglądać od 28 października wyłącznie w SkyShowtime.

SpongeBob Kanciastoporty

Premiera: 31 października

Dla SpongeBoba, ulubionej gąbki morskiej na świecie, a także jego najlepszego przyjaciela Patricka i innych mieszkańców tropikalnego świata w głębinach Bikini Bottom, życie to seria morskich – i często bezsensownych – przygód. Nieważne czy poszukuje najlepszej łopatki do przewracania hamburgerów, czy po prostu pływa razem z przyjaciółmi, SpongeBob zawsze wykazuje się dobrymi intencjami, ale i nadgorliwością, przez którą często ląduje w tarapatach.

Wszystkie 8 odcinków sezonu 14A będzie można oglądać od 31 października wyłącznie w SkyShowtime.

SkyShowtime - kontynuacje seriali

Tulsa King - 2. sezon

SkyShowtime - filmy w październiku

Eileen

Premiera: 1 października

Film jest oparty na powieści o tym samym tytule autorstwa literackiej gwiazdy Ottessy Moshfegh. Rok 1964, Massachusetts. Wiodąca niezbyt satysfakcjonujące życie Eileen (Thomasin McKenzie) mieszka z ojcem alkoholikiem, byłym szefem policji Jimem (Shea Whigham), który dręczy ją i poniża. Na co dzień pracuje w zakładzie dla nastoletnich chłopców, gdzie inni pracownicy dają jej odczuć, że jest bezużyteczna. Dziewczyna nieustannie fantazjuje o jednym ze strażników, ale kiedy dołącza do nich psycholożka Rebecca (Anne Hathaway), uwagę skupia wyłącznie na niej. I, jak się okazuje, na nowym podopiecznym Lee (Sam Nivola), oskarżonym o brutalne morderstwo ojca...

fot. SkyShowtime

Planeta singli

Premiera: 1 października

Ania (Agnieszka Więdłocha) jest uroczą, romantyczną, ale niezbyt pewną siebie nauczycielką, poszukującą idealnego mężczyzny na internetowych portalach randkowych. Przypadkiem, w walentynkowy wieczór, spotyka showmana Tomka (Maciej Stuhr), który prowadzi najpopularniejszy i najbardziej kontrowersyjny program telewizyjny w kraju. Zachwycony niepoprawnym romantyzmem Ani, proponuje jej, żeby została bohaterką jego show – ona będzie umawiać się na randki przez internet, a on w swoim programie pokaże prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmieje naiwność kobiet szukających tam ideału. Szalone randkowe przygody Ani szybko stają się wielkim przebojem. Jednak pewnego dnia Ania nieoczekiwanie spotyka... idealnego faceta – Antoniego (Michał Czernecki). Naciskany przez bezwzględną szefową stacji (Ewa Błaszczyk) Tomek musi ratować oglądalność programu. A może i własne uczucie do Ani?

fot. SkyShowtime

Porady na zdrady

Premiera: 1 października

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska)i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością. Postanawiają pomagać kobietom i na zlecenie testować lojalność ich partnerów. Wszystko idzie dobrze do chwili, gdy Kalina ma uwieść Macieja (Mikołaj Roznerski) – coacha i specjalistę do spraw damsko-męskich. Jego żona Beata (Weronika Rosati) podejrzewa go o zdradę i chce mieć na to niezbite dowody. Kalina doceniając klasę "przeciwnika", bierze się do pracy ze zdwojoną energią. Jednak tym razem cały plan bierze w łeb. Maciej nie jest jak inni mężczyźni, których z łatwością udało się przyłapać na zdradzie. Serce dziewczyny – mimo podjętych postanowień – znów zaczyna bić mocniej, a wielka miłość to tylko kwestia czasu...

Źródło: Magda Rzymanek/Tomasz Paczkowski/Kino Świat

Kliczko: więcej niż walka

Premiera: 6 października

Film w reżyserii uznanego filmowca Kevina Macdonalda daje widzom unikalny wgląd w życie i karierę byłego mistrza świata w boksie wagi ciężkiej, Witalija Kliczki, oraz jego brata Władimira. Bracia wspólnie dominowali w tym sporcie przez ponad dekadę. Dwuczęściowy film dokumentalny przedstawia drogę Witalija od ringu do kariery polityka, gdy jako najdłużej urzędujący mer Kijowa ostatecznie kieruje obroną stolicy zaatakowanej przez siły rosyjskie w lutym 2022 roku.

fot. SkyShowtime

Kung Fu Panda 4

Premiera: 6 października

Po ostatnich niebezpiecznych przygodach, w których pokonał światowej klasy złoczyńców dzięki swojej niezrównanej odwadze i szalonym umiejętnościom sztuk walki, PO, Smoczy Wojownik zostaje wezwany przez przeznaczenie, aby... dać sobie już spokój. A dokładniej ma zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju. Wiąże się z tym kilka oczywistych problemów. Po pierwsze, PO wie tyle samo o duchowym przywództwie, co o diecie paleo, a po drugie, musi szybko znaleźć i wyszkolić nowego Smoczego Wojownika, zanim będzie mógł objąć swoje nowe stanowisko. Co gorsza, do gry wkracza czarodziejka -Kameleona, maleńka jaszczurka, która może zmieniać kształt w dowolne stworzenie, duże lub małe. PO będzie potrzebował pomocy. Znajdzie ją u bystrej lisicy Zhen, której umiejętności okażą się nieocenione. W dążeniu do ochrony Doliny Spokoju przed Kameleoną, ten komediowy duet będzie musiał współpracować. PO odkryje, że przyjaciół można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.

fot. SkyShowtime

SkyShowtime - hity na Halloween

Chucky

Premiera: 11 października

Słynna laleczka Chucky brutalnie wkracza do świata telewizji. W nowym zabójczym serialu, który napisał i wyprodukował twórca kultowej serii filmów, Don Mancini, samotny nastolatek, Jake Webber (Zackary Arthur), znajduje na podmiejskiej wyprzedaży starą lalkę nazywaną „Good Guy". Wkrótce w spokojnym amerykańskim miasteczku pojawia się chaos, a mrożąca krew w żyłach seria morderstw powoduje, że na jaw wychodzą najmroczniejsze sekrety. Gdy laleczka Chucky sieje spustoszenie, znajome twarze z przeszłości powracają i grożą ujawnieniem mrocznego pochodzenia pozornie zwykłego dziecka, które stało się morderczą lalką.

Wszystkie 8 odcinków 2. sezonu będzie można oglądać od 11 października wyłącznie w SkyShowtime.

Dostępne są również:

Kult laleczki Chucky

Laleczka Chucky: Następne pokolenie

Straszny film

Premiera: 1 października

Głośna komedia, która wstrząsnęła współczesną kulturą nastolatków, nie pozostawiając żadnego horroru, licealnej komedii erotycznej, filmu akcji, ani nawet innych parodii – bez sparodiowania. Wszystko zaczyna się od morderstwa pięknej licealistki, po którym grupa zagubionych nastolatków odkrywa, że zabójcą jest jeden z nich. Cindy Campbell i jej paczka nieświadomych niczego przyjaciół muszą chronić się przed niebezpieczeństwem i nieznośną reporterką Gail Hailstorm, która po prostu nie chce zostawić ich w spokoju! Brzmi znajomo? Z pewnością tak, ale gdy historia zaczyna się rozwijać, seria makabrycznych, a jednocześnie prześmiesznych niespodzianek zrzuca maskę przewidywalnych zwrotów akcji zamienia je w coś zabawnego i pokręconego. Na przekór pojęciu tzw. dobrego smaku. Straszny film parodiuje popkulturę bez żadnych zahamowań, biorąc na cel najbardziej znane momenty z filmów i telewizji lat 90. Nawiązuje też do masy wątków z kina dla nastolatków.

Również od 1 października będą dostępne:

Straszny film 2

Straszny film 3

Fot. Materiały prasowe

Mumia

Premiera: 1 października

W ramach kary za zabicie faraona Setiego i sypianie z jego kochanką, egipski kapłan Imhotep (Arnold Vosloo) zostaje przeklęty i zmumifikowany żywcem. Jednak gdy w 1923 roku poszukiwacze skarbów – Rick O'Connell (w tej roli laureat Oscara Brendan Fraser), Evelyn Carnahan (grana przez laureatkę Oscara Rachel Weisz) i Jonathan Carnahan (w tej roli John Hannah) – nieumyślnie odkrywają jego grób, mumia zostaje wskrzeszona! Od czasów Indiany Jonesa żadna przygoda z grobowcem w roli głównej nie była tak przerażająca, ekscytująca i zabawna! Dołącz do poszukiwacza przygód Ricka O'Connella i pani egiptolog Evelyn Carnahan, którzy odkrywają zaginione miasto Hamunaptra i walczą o ocalenie świata przed złem.

Również od 1 października będą dostępne:

Źródło: materiały prasowe

Ponadto w SkyShowtime są już dostępne filmy takie, jak:

SkyShowtime - Reality TV w październiku

Below Deck Mediterranean

Premiera: 20 października w SkyShowtime

Below Deck Mediterranean śledzi losy członków załogi na pokładzie prywatnego luksusowego jachtu, który zapewnia pierwszorzędną obsługę bogatym gościom w sezonie czarterowym. W każdym odcinku zespół napotyka nową grupę zamożnych klientów z wymagającymi życzeniami i wygórowanymi oczekiwaniami. Młodzi członkowie załogi muszą nauczyć się współpracować, stawiając czoła nieuniknionym problemom związanym z dzieleniem bliskich sobie pomieszczeń. Choć praca jest wymagająca, załoga ma szansę podziwiać spektakularne widoki i doświadczać nieodpartego uroku Morza Śródziemnego.

Również dostępny od 20 października: Below Deck (S11).

fot. SkyShowtime

Below Deck Sailing Yacht

Premiera 20 października

Przebojowa seria Below Deck wyznacza nowy kurs w swojej najnowszej odsłonie – Below Deck Sailing Yacht. Nowy serial podąża za młodą załogą na pokładzie luksusowego jachtu żaglowego, obsługującą zamożnych klientów podczas rejsu po zapierających dech w piersiach wodach Korfu w Grecji. Zdane na łaskę wiatru podróże na jachtach żaglowych wiążą się z wieloma niesamowitymi wyzwaniami, różniącymi się znacznie od tych na jachtach motorowych. Począwszy od manewrowania żaglami przy silnym wietrze, a skończywszy na poruszaniu się w ciasnych pomieszczeniach mieszkalnych, załoga ma nie lada zadanie do wykonania, starając się sprostać wygórowanym wymaganiom swoich gości.

fot. SkyShowtime

Top Chef

Premiera: 27 października

Top Chef to przebojowa seria konkursowa w formacie reality, która celebruje sztukę kulinarną z fascynującym wglądem w konkurencyjne, pełne presji środowisko światowej klasy kuchni i biznesu restauracyjnego na najwyższym poziomie. Ten jednogodzinny program przedstawia aspirujących szefów kuchni, którzy wystawiają swoje umiejętności kulinarne na próbę, aby zdobyć prestiżowy tytuł Top Chef. Rywalizujący ze sobą szefowie kuchni będą żyć pod presją, która wiąże się z byciem mistrzem kuchni, a co tydzień sędziowie powiedzą jednemu z nich, aby „spakował noże i odszedł". Ostatecznie tylko jeden szef kuchni przebrnie przez spektakularny odcinek finałowy i zdobędzie tytuł Top Chef.

fot. SkyShowtime

Vanderpump Rules

Premiera: 27 października

Lisa Vanderpump, bardziej znana jako jedna z The Real Housewives of Beverly Hills, jest odnoszącą sukcesy restauratorką z brytyjskim poczuciem humoru, zamiłowaniem do wyszukanych potraw i niemal karykaturalnym uwielbieniem dla przesadnie ogromnych diamentów. Teraz, dzięki reality show Vanderpump Rules, otwiera przed widzem kuchenne drzwi swojej ekskluzywnej hollywoodzkiej restauracji i salonu – SUR. Oświadczając, że jest to najseksowniejszy lokal, jaki kiedykolwiek posiadała i „miejsce, do którego zabiera się swoją kochankę", Lisa sprawuje w nim rządy żelaznej ręki – również nad niepokornym personelem.

fot. SkyShowtime