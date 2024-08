SkyShowtime - nowości na wrzesień 2024. 2. sezon Tulsa King, Douglas is Cancelled i inne

fot. SkyShowtime

Reklama

Na wrzesień SkyShowtime przygotował kilka interesujących nowości. Warto obejrzeć nowy miniserial pt. Douglas is Cancelled, w którym doświadczony i szanowany prezenter telewizyjny (Hugh Bonneville) staje się bohaterem medialnej burzy i histerii w sieci po opublikowaniu nagrania z nierozważnym żartem na weselu. Ponadto z drugimi sezonami powrócą: Tulsa King z Sylvestrem Stallonem oraz sitcom Frasier. Na platformie streamingowej pojawią się również nowości dla najmłodszych, jak PAW Patrol (Psi Patrol) oraz kolejne odcinki Knuckles. Sprawdźcie poniżej, jakie jeszcze nowe tytuły przygotował SkyShowtime na wrzesień.

SkyShowtime - nowości na wrzesień

Douglas is Cancelled

Premiera: 5 września

Siwiejący już prezenter programów publicystycznych, Douglas Bellowes (Hugh Bonneville), to doświadczony i szanowany gospodarz Live At Six, a także wyśmienity gawędziarz. Mężczyzna kocha swoje życie, które stworzył z żoną Sheilą (Alex Kingston), również pracującą w mediach, redaktorką jednej z gazet. Choć Douglas ma niezwykle bogate doświadczenie, za kulisami potrzebuje ciągłego wsparcia ze strony swojej młodszej koleżanki współprowadzącej z nim program, Madeline (Karen Gillan), znającej się na technologii i mediach społecznościowych. Douglas, traktowany jak skarb narodowy, któremu nie można nic zarzucić, wiedzie życie pełne przywilejów – do czasu, gdy nierozważny żart na weselu kuzyna zostaje podsłuchany przez innego gościa, który grozi ujawnieniem go w mediach społecznościowych. Rozpętuje się medialna burza i histeria w sieci, w trakcie której rzekoma niedyskrecja Douglasa jest analizowana i wyolbrzymiana do nieproporcjonalnych rozmiarów, a każdy z komentujących ma na ten temat własne zdanie. Pragnąc uciec od kontrowersji, Douglas próbuje odnaleźć się w tej chaotycznej i niemożliwej do opanowania sytuacji – ale czy może liczyć na wsparcie swojego agenta i współpracowników? Co zrobi Douglas? Czy stał się ofiarą „kultury anulowania"? Co motywuje Madeline do publikowania w imieniu Douglasa postów, obserwowanych przez dwa miliony osób? Jest przyjacielem czy wrogiem? Oto jest pytanie.

1. sezon składa się z 4 odcinków.

fot. SkyShowtime

Tulsa King

Premiera: 18 września

Bohaterem serialu Tulsa King jest wysoko postawiony nowojorski mafioso Dwight „Generał" Manfredi (Sylvester Stallone), który po 25 latach wychodzi z więzienia, a jego szef bezceremonialnie zsyła go do Tulsy w Oklahomie. Dwight zdaje sobie sprawę, że jego mafijnej rodzinie nieszczególnie na nim zależy. Powoli zbiera własną ekipę, z którą zaczyna budować nowe przestępcze imperium w miejscu zupełnie dla siebie obcym. W drugim sezonie ponownie pojawią się takie gwiazdy jak Annabella Sciorra i Tatiana Zappardino, a partnerować im będą: Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza i Jay Will, a także Garrett Hedlund i Dana Delany.

Pierwszy odcinek będzie można oglądać od 18 września wyłącznie w SkyShowtime. Kolejne odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień. Łącznie sezon składa się z 10 epizodów.

fot. SkyShowtime

Knuckles

Premiera odcinków 4-6: 14 września

W tej nowej produkcji aktorskiej towarzyszymy Knucklesowi, kiedy zgadza się trenować Wade'a i uczy go, jak zostać wojownikiem Echidną. To zabawna i pełna akcji podróż ku samopoznaniu. Akcja serialu rozgrywa się pomiędzy filmami Sonic 2. Szybki jak błyskawica i Sonic 3. Szybki jak błyskawica, z Idrisem Elbą w roli głównej. Adam Pally powróci do swojej roli z serii filmowej jako Wade Whipple. Oprócz nich w obsadzie znaleźli się: Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don't Look Up), Ellie Taylor (Ted Lasso) oraz występujący gościnnie Rory McCann (Game of Thrones) i Tika Sumpter, która powróci jako Maddie.

Odcinki 1-3 dostępne już teraz wyłącznie w SkyShowtime. Odcinki 4-6 trafią do serwisu 14 września.

fot. SkyShowtime

Frasier

Premiera: 23 września

W nowym sezonie Frasiera podążamy za Frasierem Crane'em (Kelsey Grammer) w kolejnym rozdziale jego życia. Wraca do Bostonu, aby stawić czoła nowym wyzwaniom, nawiązać nowe relacje i spełnić w końcu jedno (lub dwa) marzenia sprzed lat. Oprócz Grammera w serialu występują: Jack Cutmore-Scott jako Freddy, syn Frasiera; Nicholas Lyndhurst jako Alan, stary kumpel Frasiera z college'u, który został profesorem uniwersyteckim; Toks Olagundoye jako Olivia, koleżanka Alana i kierownik wydziału psychologii na uniwersytecie; Jess Salgueiro jako Eve, współlokatorka Freddy'ego oraz Anders Keith jako David, siostrzeniec Frasiera. Peri Gilpin ponownie zagra gościnnie "Roz Doyle'a", a James Burrows powraca jako reżyser dwóch odcinków nowego sezonu. Pierwszy sezon serialu Frasier jest dostępny wyłącznie w SkyShowtime.

Odcinki 1-2 będą dostępne wyłącznie w SkyShowtime od 23 września. Kolejne odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień. Sezon składa się z 10 epizodów.

fot. SkyShowtime

Żegnajcie laleczki

Premiera: 23 września

To komediowy rarytas napisany przez Ethana Coena i Tricię Cooke. Film opowiada o nieskrępowanej i szalonej Jamie (Margaret Qualley), opłakującej kolejne rozstanie z dziewczyną, i jej skromnej przyjaciółce Marian (Geraldine Viswanathan), która desperacko potrzebuje się wyluzować. W poszukiwaniu nowego początku dziewczyny wyruszają w spontaniczną podróż do Tallahassee, ale sprawy szybko się komplikują, gdy po drodze napotykają grupę nieudolnych przestępców.

fot. SkyShowtime

Przeklęta woda

Premiera: 30 września

Legendarni producenci horrorów, James Wan i Jason Blum, łączą siły z wizjonerskim reżyserem Bryce'em McGuire'em, aby stworzyć thriller o zjawiskach nadprzyrodzonych oparty na filmie krótkometrażowym o tym samym tytule. Fabuła opowiada o siedlisku grozy ukrytym w przydomowym basenie. Występują: Wyatt Russell (Falcon i Zimowy Żołnierz) oraz nominowana do Oscara® Kerry Condon (Duchy Inisherin).

fot. SkyShowtime

PAW PATROL ( Psi Patrol

Premiera: 30 września

PAW Patrol (Psi Patrol) to animowany serial dla przedszkolaków opowiadający o przygodach szóstki bohaterskich szczeniaków i doskonale znającego się na nowoczesnej technologii 10-latka o imieniu Ryder. Pieski poruszają się fantastycznymi pojazdami i świetnie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, dzięki czemu każdego dnia mogą z humorem pomagać mieszkańcom Zatoki Przygód. Strażak Marshall, policjant Chase, pilotka Skye i każdy z pozostałych szczeniaków odznacza się wyjątkową osobowością i zestawem umiejętności, które pomagają całej paczce świecić przykładem i udowadniać, jak ważna jest praca zespołowa. Psiaki noszą specjalne plecaki, które ułatwiają im radzenie sobie z każdym wyzwaniem – od ratowania kotków po powstrzymywanie katastrof kolejowych. Jednak niezależnie od wagi misji cały Psi Patrol zawsze znajduje czas na zabawę, żarty i przyjacielskie podrapanie za uchem przez Rydera.

Sezon 10C składa się z 7 odcinków.

fot. SkyShowtime

Ponadto w SkyShowtime są już dostępne filmy takie, jak: