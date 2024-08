Disney+ - nowości na sierpień 2024. Zbrodnie po sąsiedzku, Gwiezdne Wojny: Przygody młodych Jedi i inne

fot. Disney+

W sierpniu na Disney+ nie zabraknie kilku interesujących nowości. Subskrybenci na pewno niecierpliwie czekają na 4. sezon Zbrodni po sąsiedzku, w którym trio podcasterów-detektywów znowu będzie rozwiązywać nową zagadkę kryminalną. Na platformę trafił też kinowy hit Królestwo Planety Małp. Ponadto na uwagę zasługuje dokument Jamesa Camerona OceanXplorers. Nie można równie zignorować nowej serii Geniusza oraz premiery 2. sezonu Gwiezdne Wojny: Przygody młodych Jedi.

Sprawdźcie poniżej pełną listę sierpniowych nowości w Disney+.

Disney+ - premiery na sierpień 2024

Królestwo Planety Małp

Premiera filmu 2 sierpnia

20th Century Studios i reżyser Wes Ball powracają z nową odsłoną znanej na całym świecie serii filmowej. Kilka pokoleń po rządach Cezara, w świecie zdominowanym przez żyjące w harmonii małpy, ludzie zostali zepchnięci na margines. Ich spokój burzy nowy przywódca małp, niepodzielnie rządzący tyran. Zmuszony do działania młody samiec wyrusza w wyczerpującą podróż, podczas której przestanie wierzyć we wszystko, co mówiono mu o świecie i dokona wyborów, które określą przyszłość zarówno małp, jak i ludzi.

Gwiezdne Wojny: Przygody młodych Jedi

Premiera jedenastu odcinków 14 sierpnia

Młodzi Jedi wykonują misje w różnych zakątkach galaktyki, próbując powstrzymać piratów!

OceanXplorers

Premiera wszystkich odcinków 19 sierpnia

Serial Jamesa Camerona zabiera widzów na pokład OceanXplorer - najbardziej zaawansowanego statku badawczego, jaki kiedykolwiek zbudowano - aby poznać najdalsze zakątki oceanów świata. Uzbrojony w zaawansowaną technologię, starannie dobrany zespół nieustraszonych odkrywców i naukowców wyrusza w podróż, aby rozwiązać niektóre z największych tajemnic oceanu poprzez obserwację życia zwierząt i ich ekosystemów. Seria National Geographic.

Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X

Premiera wszystkich odcinków 21 sierpnia

Życie dwóch czołowych postaci ruchu na rzecz praw obywatelskich, Martina Luthera Kinga i Malcolma X, jest przedmiotem najnowszej odsłony serii „Geniusz”. Stworzony przez Damione'a Macedona i Raphaela Jacksona Jr. serial „Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X” to obraz życia obu mężczyzn, od ich burzliwego dzieciństwa po przedwczesne zabójstwa. Ci wyjątkowo błyskotliwi i odmienni mężczyźni wiedli bardzo różne życie, to obaj mieli podobne cele. Chociaż wielu uważało, że muszą wybierać między Malcolmem i Martinem, w rzeczywistości są oni dwiema stronami tego samego medalu – orędownikami wolności, której im odmówiono. Pomimo dzielących ich różnic byli oni postaciami o zdumiewającym geniuszu, które napędzały się nawzajem w dążeniu do tego samego celu – człowieczeństwa w Ameryce. Seria National Geographic.

Trio z Plainview

Premiera filmu 23 sierpnia

Tylko w Disney+Najlepsze przyjaciółki, Odette, Clarice i Barbara Jean, znane jako „The Supremes” przez lata wspólnie pokonywały życiowe i związkowe burze, razem doświadczały chwil szczęścia i smutku. Teraz, gdy zawód miłosny i choroba przywołują wspomnienia z przeszłości i zagrażają ich przyjaźni, muszą stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom, jakie kiedykolwiek spotkały na swojej drodze.

Zbrodnie po sąsiedzku

Premiera pierwszego odcinka 4. sezonu 27 sierpnia

W czwartym sezonie „Zbrodni po sąsiedzku” nasze ulubione i niezawodne trio samozwańczych detektywów mierzy się z szokującymi wydarzeniami, które miały miejsce pod koniec trzeciego sezonu, związanymi z dublerką Charlesa – Sazz Pataki. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy to może jednak Charles był zamierzoną ofiarą ataku, śledztwo prowadzi bohaterów aż do Los Angeles, gdzie hollywoodzkie studio przygotowuje film o ich podcaście. Powrót Charlesa, Olivera i Mabel do Nowego Jorku oznacza jeszcze bardziej epicką przygodę – bohaterowie przemierzają dziedziniec swojego budynku, aby zanurzyć się w pokręcone życie mieszkańców zachodniej wieży Arconii.

Ponadto w sierpniu na Disney+ pojawią się:

Tyran (koreański serial dramatyczny) - premiera 14 sierpnia

Are you sure?! - od 8 sierpnia