SkyShowtime - lokalne seriale i filmy Warner Bros. Discovery w nowej platformie. HBO Max traci tytuły

SkyShowtime informuje, że umowa z Warner Bros. Discovery obejmuje wyłączne prawa w całej Europie do 21 seriali HBO Max European Originals, w tym 168 odcinków stworzonych na podstawie oryginalnych lokalnych scenariuszy. Oznacza to, że szereg tytułów przejdzie z HBO Max do SkyShowtime.

W tym zawierają się też trzy lokalne seriale, których produkcja się zakończyła, a premiera światowa odbędzie się na tej platformie. Nowe seriale, które będą miały premierę jako SkyShowtime Originals, to ID (Finlandia i Szwecja), The Winner (Czechy i Słowacja) oraz Warszawianka (Polska). Dodatkowo, SkyShowtime zaprezentuje drugi sezon serialu Tak czy owak (Hiszpania). Pierwszy sezon tej produkcji także będzie dostępny w serwisie. Szczegółowe daty premier zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Umowa, zawarta po przeprowadzeniu konkurencyjnej procedury przetargowej, zapewnia Skyshowtime 168 odcinków – ponad 150 godzin – zarówno nowych, jak i wcześniej emitowanych produkcji oryginalnych. Warunki finansowe nie zostały ujawnione.

Inne popularne seriale, które zostały pozyskane w ramach umowy, to produkcje, które niedawno miały premierę w HBO Max, a teraz dostępne będą wyłącznie w SkyShowtime. Są wśród nich m.in. Miasto niedźwiedzia (Szwecja), Przybysze (Norwegia), Kamikaze (Dania), Pożadanie (Szwecja) i Informator (Węgry). SkyShowtime będzie mieć także możliwość nabycia ogólnoświatowych praw do wznowionych seriali, jak również możliwość zamówienia nowych sezonów dla wielu produkcji.

Dzięki umowie, bogaty katalog treści proponowanych przez SkyShowtime, obejmować będzie także na kolejnych europejskich rynkach lokalne tytuły docenione przez krytyków, czyniąc ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Oprócz dziewięciu wspomnianych produkcji, również 12 innych docenianych seriali z biblioteki HBO Max dostępnych będzie na wyłączność w SkyShowtime od marca 2023 roku.

Wśród tych tytułów są: Głodni razem (Czechy), Foodie Love (Hiszpania), Hackerville (Rumunia), Módl się, słuchaj i zabijaj (Szwecja), Sin Novedad (Hiszpania), Prawdziwa gwiazda (Rumunia), Ruxx (Rumunia), Nieświadomi (Czechy), Sukces (Chorwacja), Cała reszta (Hiszpania), Trefny szmal (Rumunia) i Witamy na odludziu (Norwegia). Wszystkie te seriale dostępne będą dla użytkowników SkyShowtime na wszystkich 22 rynkach.

- To przełomowa umowa dla SkyShowtime, zapewniająca nam miejsce w przestrzeni produkcji oryginalnych, znacznie wcześniej niż to było w planach. Jako serwis streamingowy stworzony specjalnie dla Europy, SkyShowtime jest oddany konsumentom na naszych rynkach. Lokalne produkcje są ważną częścią naszej strategii i cieszymy się, że będziemy nowym domem dla seriali czekających na premierę, jak również dla popularnych programów, które spotkały się z uznaniem widzów w krajach nordyckich, Europie Środkowo-Wschodniej i Hiszpanii - skomentował Monty Sarhan, CEO SkyShowtime.

Jon Farrar (Head of Programming w SkyShowtime) powiedział:

- Lokalne produkcje oryginalne zawsze stanowiły kluczową część naszej oferty. Cieszymy się, że możemy ogłosić ten pierwszy krok w naszej strategii. Jesteśmy wyjątkowo oddani naszym rynkom i nie możemy doczekać się współpracy z lokalnymi scenarzystami i producentami, aby dostarczyć naszym subskrybentom jeszcze więcej znakomitych historii.

Serwis SkyShowtime został stworzony z myślą o Europie i buduje zespoły w sześciu biurach regionalnych. Aplikacje i biblioteka treści serwisu będą dostępne w 18 różnych językach na 22 rynkach.

SkyShowtime jest już dostępny w 12 krajach – od września w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji, a od listopada w Holandii i Portugalii. Premiera SkyShowtime na pozostałych rynkach – tj. Albania, Andora, Czechy, Węgry, Kosowo, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Słowacja i Hiszpania – jest zaplanowana w pierwszym kwartale 2023 r.

Oprócz produkcji lokalnych, SkyShowtime zaoferuje premierowy dostęp do wielkich kinowych hitów, nowych seriali na wyłączność, treści dla dzieci i całych rodzin oraz wybór kultowych tytułów z bibliotek Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock – wszystko na jednej platformie.

SkyShowtime - seriale i filmy Warner Bros. Discovery

ID (tytuł roboczy)

Sezony: 1

Odcinki: 6

ID (tytuł roboczy) to fiński serial kryminalny. Historia obraca się wokół fińskiej śledczej ds. oszustw w świecie sztuki, Emmy, która przychodzi pod przykrywką do domu aukcyjnego w Sztokholmie, aby zbadać związek firmy z Blanko, zajmującym się notorycznym praniem pieniędzy. Aby pozostać incognito, Emma wybiera tożsamość żywiołowej i towarzyskiej Anniki, która kocha imprezy, używki i jest przeciwieństwem chłodnej, spokojnej i opanowanej Emmy. Dzięki nowemu wcieleniu, Emma zaczyna otwierać kolejne drzwi do ukrytego świata oszustw w najwyższych kręgach sztuki. Stając się Anniką, musi jednak zmierzyć się ze wspomnieniami z przeszłości, o których starała się dotąd zapomnieć.

Tak czy owak (Por H o Por B)

Sezony: 2

Odcinki: 8

Wyprodukowany w Hiszpanii serial komediowy Tak czy owak powraca z drugim sezonem. Po podróży z Parli do madryckiej dzielnicy Malasaña, Hache (Marta Martín) i Belén (Saida Benzal) wracają w kolejnej odsłonie swoich przygód. Choć dwie przyjaciółki nadal mieszkają w dzielnicy Malasaña, wszystko się zmieniło. Okolica nadal pozostaje szalonym i frywolnym "parkiem rozrywki", ale dziewczyny w końcu się tu odnalazły, pozostając sobą. Zaakceptowały to miejsce i wydaje się, że Malasaña zaakceptowała je w zamian. Hache ma nową pracę, pracuje w salonie paznokci, a Belén chwyta się różnych zajęć, nie porzucając marzenia o zostaniu aktorką. W nowym sezonie powrócą także Itziar Castro, Diego Castillo, Javier Bódalo i Brays Efe.

The Winner (Víťaz)

Sezony: 1

Odcinki: 6

The Winner to czesko-słowacka komedia familijna, która opowiada o Viktorze Hudáku (Ady Hajdu), fikcyjnym premierze małego europejskiego kraju, który kończy karierę w polityce i wraca do codziennego życia. Kiedy jego następca radykalnie odrzuca całą politykę, którą ten budował przez lata, Viktor szybko przekonuje się, że w roli byłego premiera nie ma już żadnej wadzy.

Chcąc jednak udowodnić, że wciąż jest ważny, próbuje przejąć inicjatywę w domu, gdzie mieszka z żoną i trzema córkami. Po długim czasie spędzonym z dala od nich, i mając raczej blade pojęcie o problemach codziennego życia, teraz musi odnaleźć się w rodzinie, która już dawno przyzwyczaiła się do życia bez niego. Teraz przyjdzie mu skonfrontować się z kobietami znacznie przewyższającymi wszystkich przeciwników politycznych, z którymi przyszło mu się mierzyć w polityce. W serialu występują także Ivana Chýlková i Milan Ondrík.

Warszawianka

Sezony: 1

Odcinki: 11

Warszawianka to polski serial fabularny, który opowiada o tragikomicznych przygodach czterdziestoletniego warszawskiego playboya, miejskiej legendy (Borys Szyc). Główny bohater to postać głęboko złożona, nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Pod tą powłoką mężczyzna kryje jednak udrękę i nienawiść do samego siebie, ograniczany przez rodziców (Krystyna Janda i Jerzy Skolimowski) i zaszufladkowany przez kulturę i czasy, które go ukształtowały. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim skradł serca pokolenia X. Ale nie dojrzał. Jest słaby. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.

Więcej szczegółów na temat seriali dostępnych wyłącznie w SkyShowtime:

Miasto niedźwiedzia (Beartown)

Sezony: 1

Odcinki: 5

Szwedzki dramat oparty na bestsellerowej powieści o tym samym tytule. Miasteczko Björnstad tętniło kiedyś życiem, ale teraz zarastają je drzewa. Lokalna młodzieżowa drużyna hokejowa ma duże szanse, by wygrać półfinał krajowego turnieju i wszystkie nadzieje spoczywają teraz na barkach młodych zawodników. Jest to dla nastolatków wielkie obciążenie, które staje się katalizatorem dramatycznych wydarzeń. Akt przemocy wobec młodej dziewczyny burzy jej życie i jednocześnie dzieli społeczność miasteczka. Wysuwane oskarżenia szerzą się wśród mieszkańców, z których każdy ma swoją opinię w tej sprawie.

Przybysze (Beforeigners)

Sezony: 1 & 2

Odcinki: 6 (w jednym sezonie)

Ten norweski komediowy serial sci-fi rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie ludzie z przeszłości zaczynają pojawiać się w teraźniejszości. Przybysze pochodzą z trzech okresów historycznych - epoki kamienia, epoki wikingów i końca XIX wieku. Tak przedstawione złożone norweskie społeczeństwo niesie ze sobą zarówno możliwości, jak i wyzwania, ale jest wśród nich to, co najważniejsze – nadzieja i człowieczeństwo. Przybysze są zarówno przedstawieniem tego surrealistycznego świata, jak i opowieścią o nietypowej parze detektywów, Larsie Haalandzie (Nicolai Cleve Broch) i Alfhildr Enginsdottir (Krista Kosonen), którzy prowadzą śledztwo dotyczące pewnego morderstwa.

Kamikaze

Sezony: 1

Odcinki: 8

Kamikaze to poruszający duński serial dramatyczny, który śledzi losy zadziornej i uroczej 18-letniej Julie (Marie Reuther) w podróży do ponownego odkrycia samej siebie, po tym jak dziewczyna traci rodziców i brata w katastrofie lotniczej. Julie nagle zostaje sama w wielkiej rezydencji z drogimi samochodami w garażu i teoretycznie wszystkim, o czym większość ludzi tylko marzy: młodością, urodą i pieniędzmi – mnóstwem pieniędzy. Jednak dobra materialne nie mają już dla niej żadnej wartości i dziewczyna musi szukać powodu, by dalej żyć. Wyrusza więc c dziką i burzliwą podróż, która prowadzi ją z rodzinnej Danii do odległych zakątków świata. Serial oparty jest na powieści pt. Muleum autorstwa Erlenda Loe.

Pożądanie (Lust)

Sezony: 1

Odcinki: 8

Anette (Sofia Helin), Nadia (Anja Lundqvist), Ellen (Julia Dufvenius) i Martina (Elin Klinga) to czterdziestokilkuletnie przyjaciółki, które mieszkają i (przeważnie) dobrze prosperują w Sztokholmie. Anette przeprowadza rządowe badania pod nazwą „Seks jest autostradą do zdrowia”, sprawdzając, czy dobry seks – lub jego brak – ma wpływ na zdrowie szwedzkich kobiet po 40. roku życia. Dla jej przyjaciółek to katalizator do rozmyślań o tym, w jaki sposób życie stanęło na drodze do ich własnych pasji i pragnień. To komedia o przyjaźni i ciekawości – Pożądanie śledzi losy czterech kobiet, które są gotowe eksplorować życie znacznie dalej niż tylko spełnianie oczekiwań związanych z karierą, małżeństwem i macierzyństwem.

Informator (The Informant)

Sezony: 1

Odcinki: 8

W 1985 roku, w komunistycznych Węgrzech, mistrz szachowy Geri (Gergely Váradi) nie może się doczekać rozpoczęcia drugiego roku studiów w Budapeszcie, nawet jeśli oznacza to opuszczenie rodziny i chorego młodszego brata. Geri jednak skrywa też pewien sekret. Jego plany poznawania dziewczyn i imprezowania komplikują się, gdy węgierskie służby bezpieczeństwa zmuszają go, by szpiegował charyzmatycznego kolegę, Zsolta Szávę (Márton Patkós) – coraz bardziej radykalnego przywódcę prodemokratycznego. Geri bryluje na przyjęciach i debatach politycznych, a Száva wkrótce zdaje sobie sprawę, że jest wśród nich szpieg. Gdy szpiegowanie coraz bardziej przypomina rozgrywkę szachową, a Geri konfrontuje się ze zdradą przyjaciół i chęcią uratowania brata, musi odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie: Po czyjej stronie powinien stanąć?