SkyShowtime zaraz pojawi się w Polsce. Znamy datę!

fot. materiały prasowe

W Amsterdamie odbyła się uroczysta gala platformy SkyShowtime. Na evencie ogłoszono, że usługa zostanie uruchomiona 14 grudnia 2022 roku w takich krajach jak: Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Kosowie, Czarnogórze, Serbii i Słowenii. Jednak to nie ta informacja była dla nas kluczowa. Szefostwo platformy zdradziło bowiem, że Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja, Albania i Macedonia Północna otrzymają dostęp do platformy w lutym 2023 roku. I choć dokładna data nie padła, to samo zdradzenie miesiąca pokazuje, że to już niedługo.

Dlaczego start tej platformy przykuwa naszą uwagę? Ano dlatego, że łączy ona w sobie kilka bardzo ciekawych podmiotów filmowych i telewizyjnych jak choćby studia Paramount Pictures, DreamWorks Animation i Universal Pictures, kanał Nickelodeon, wyczekiwany przez nasz serwis Paramount+, kanał SHOWTIME, oraz Sky Studios czy Peacock. Co za tym idzie będziemy mogli w Polsce zobaczyć kolejne sezony Star Trek: Discovery, Star Trek: Strange New Worlds, Let the Right One In (którego widzieliśmy już na NYCC 2022) czy serial Tulsa King z Sylvestrem Stallone w roli głównej.