Skywalker. Odrodzenie - Kylo Ren w zupełnie innym laboratorium Palpatine'a. Kolejne szkice koncepcyjne

fot. materiały prasowe

Do sieci wciąż trafiają kolejne szkice koncepcyjne z finału Gwiezdnych wojen (a raczej tak zwanej Sagi Skywalkerów) - czyli filmu Skywalker. Odrodzenie. Nowe, pierwszy raz ujawnione szkice pokazują, jak Kylo Ren przybywa do zupełnie innego niż w finalnej wersji laboratorium klonowania.

To właśnie na planecie Sithów o nazwie Exegol dowiedzieliśmy się, że Palpatine sklonował siebie i zgromadził lojalną armię wyznawców. Okazało się, że ​​Supreme Leader Snoke był klonem (lub jednym z dzieł Palpatine'a). Nowe grafiki przedstawiają laboratorium bardziej podobne do tych na Kamino, z estetyką zbliżoną też do statków Imperium. Jak mówi autor, twórcy rozważali początkowo sterylne, białe komnaty, pełne odkażającego wszystko i wszystkich personelu.

Zobaczcie szkice autorstwa Adama Brockbanka: