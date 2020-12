Gwiezdne Wojny - film twórcy Thor: Ragnarok osadzony tysiące lat przed Gwiezdną Sagą?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Podczas Dnia Inwestora Disneya szefowa Lucasfilm Kathleen Kennedy omawiała plany na kolejny produkcje ze świata Star Wars. Jednym z nich będzie kinowy film w reżyserii i według scenariusza Taikiego Waititiego, którego doskonale znamy z takich produkcji jak Thor: Ragnarok oraz Jojo Rabbit. Podczas prezentacji nic nie było przypadkowe, więc grafika, którą widzimy za Kennedy została poddana wnikliwym analizom.

Ciekawe informacje wyszły ze strony Jordana Maisona, naczelnego portalu Cinelinx, który słyszał od swoich informatorów, że film w reżyserii Taikiego Waititiego może być w jakimś stopniu inspirowany książką Star Wars: Dawn of the Jedi - Into the Void z 2013 roku. Należy ona do Legend, czyli starego kanonu Star Wars.

https://twitter.com/JordanMaison/status/1337448045819146243

Jedną z sugestii Lucasfilmu, że inspiracją jest właśnie historia znana z książek i komiksów z serii Dawn of the Jedi jest tajemniczy przedmiot na grafice koło Kathleen Kennedy. W tej historii to jest tzw. Tho Yor, czyli statek transportujący przodków Jedi na planetę Tython, gdzie powstał znany nam zakon.

Do tego Kennedy przy tej zapowiedzi wspomniała, że Gwiezdne Wojny to 25000 lat historii do opowiedzenia. A historia Dawn of The Jedi osadzona jest mniej więcej tyle lat przed Gwiezdną Sagą i opowiada o początkach Jedi, którzy wówczas nazywali się Je'dai. Biorąc pod uwagę, że nic nie jest przypadkowe, pamiętamy, że Tython, który tutaj miałby być miejscem akcji, pojawił się w 2. sezonie The Mandalorian.

Lucasfilm oficjalnych szczegółów nie opublikował, więc na razie traktujcie te informacje z dystansem.

Jeśli to się potwierdzi, będzie to kolejny projekt inspirowany Legendami. Patty Jenkins potwierdziła, że na jej Star Wars: Rogue Squadron wpływ będą mieć książki z cyklu X-Wingi oraz gry Rogue Squadron.