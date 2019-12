Skywalker. Odrodzenie - zmarginalizowanie Rose wywołuje kontrowersje. Znany reżyser chce serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Skywalker. Odrodzenie wywołuje kontrowersje w związku z tym, jak potraktowano Rose Tico w wykonaniu Kelly Marie Tran. Wiele osób traktuje to jako poddanie się hejtowi toksycznych fanów, którzy swego czasu doprowadzili do usunięcia przez aktorkę konta na Instagramie. Miało to miejsce po miesiącach wulgarnych, rasistowskich i seksistowskich komentarzy. Rose Tico pojawia się w Skywalker. Odrodzenie dokładnie przez 76 sekund i ten fakt wywołuje bardzo negatywne reakcje. Obliczenia czasu ekranowego dokonała dziennikarka portalu Slate Violet Kim.

Na sytuację zareagował reżyser Jon M. Chu, który znany jest m.in. z hitu Bajecznie bogaci Azjaci. Chciałby stworzyć serial o niej w Disney+, ponieważ sądzi, że ta postać zasługuje na więcej.

https://twitter.com/jonmchu/status/1210427021521633280

