Sławosz Uznański drugim Polakiem w kosmosie!? Sprzeczne doniesienia - ESA zabiera głos

ESA/Twitter/Polska Agencja Kosmiczna

Od wczoraj polska część Internetu i nie tylko żyje wiadomością, że Sławosz Uznański będzie drugim po Mirosławie Hermaszewskim Polakiem w kosmosie - o sprawie jako pierwsza nieoficjalnie raportowała Interia. Wydawało się, że potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest wczorajszy wpis, który pojawił się na twitterowym koncie rządowego Centrum GovTech. W utrzymanym w entuzjastycznej tonacji komunikacie możemy przeczytać:

Czekaliśmy na ten moment 45 lat! Po historycznej misji z udziałem Mirosława Hermaszewskiego, jako drugi Polak, Sławosz Uznański - członek korpusu rezerwowego ESA - European Space Agency poleci w kosmos. Serdecznie gratulujemy i nie możemy się doczekać relacji ze startu!

Kosmiczny lot Uznańskiego miałby być m.in. pokłosiem faktu, że Polska zacznie płacić większą niż dotychczas składkę na funkcjonowanie Europejskiej Agencji Kosmicznej; w ciągu najbliższych 3 lat nasz kraj według nieoficjalnych doniesień ma przeznaczyć na ten cel 360 mln euro.

W całej sprawie pojawiają się jednak nowe informacje. Serwis WP Tech skontaktował się z ESA, która w oficjalnym komunikacie stwierdza:

Polska i ESA rozważają możliwości umożliwienia lotu Sławoszowi Uznańskiemu. Szczegóły zostaną przekazane dopiero po osiągnięciu porozumienia ze wszystkimi stronami, w tym z międzynarodowymi partnerami ISS.

Innymi słowy: Uznański ma duże szanse na zostanie drugim polskim astronautą, jednak jego lot nie jest jeszcze przesądzony. Sam zainteresowany w rozmowie z RMF FM zdradził:

Cały czas jest ze mną myśl, że mogę polecieć w kosmos.

W trakcie niedawnego pobytu w Polsce administrator NASA, Bill Nelson, stwierdził, że "mocno liczy" na to, iż Uznański "ostatecznie przybędzie na Międzynarodową Stację Kosmiczną".

Kim jest Sławosz Uznański?

Sławosz Uznański urodził się w 1984 roku. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej, by później kontynuować karierę naukową we Francji - to właśnie tam obronił doktorat. W 2011 roku Uznański rozpoczął pracę dla Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), gdzie zajmował się m.in. tworzeniem systemów elektronicznych odpornych na promieniowanie, z czasem wykorzystanych w Wielkim Zderzaczu Hadronów. W latach 2018-2020 Polak był inżynierem odpowiedzialnym za pracę największego akceleratora CERN-u i jego optymalną eksploatację. Uznański włada biegle językiem angielskim i francuskim; w wolnych chwilach oddaje się podróżom po górach (w tym po Himalajach) i żeglarstwu.

Pod koniec listopada Uznański znalazł się na liście rezerwowej w nowej klasie astronautów wybranych przez Europejską Agencję Kosmiczną - Polak pokonał na tym polu ponad 22 tys. innych kandydatów.