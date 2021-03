Slaxx - zwiastun komediowego horroru. Opętane jeansy mordują ludzi

fot. materiały prasowe

Slaxx to nadchodzący film w reżyserii Elzy Kephart, który łączy w sobie horror i komedię. Do sieci trafił właśnie zwiastun nietuzinkowej produkcji, która skupia się na parze morderczych jeansów.

W filmie Slaxx opętane jeansy zostają powołane do życia, aby ukarać niegodziwe praktyki modnej firmy odzieżowej. Po tym, jak dostają się do flagowego sklepu marki, tytułowe Slaxxy przystępują do rzezi na pracownikach, mających przez noc wystawić nową kolekcję. Czy ktoś z uwięzionej w sklepie ekipy wyjdzie z tego cało?

W obsadzie Slaxx znaleźli się Romane Denis (Charlotte się bawi), Brett Donahue, Sehar Bhojani (Opowieść podręcznej) a także Stephen Bogaert (The Umbrella Academy).

Scenariusz do filmu napisała Patricia Gómez wraz z reżyserką. Producentem wykonawczym jest Shaked Berenson. W gronie producentów znalazły się Gómez oraz Anne-Marie Gélinas. Slaxxy do życia powołali Blood Brothers FX, czyli ekipa stojąca za efektami do takich filmów jak Turbo Kid czy Kwantum krwi.

Slaxx - zwiastun

Slaxx - premiera filmu w Stanach Zjednoczonych na platformie Shudder. Data premiery nie jest jeszcze znana.