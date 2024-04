Slay the Spire 2 - świetnie oceniany deckbuilder otrzyma kontynuację. Jest pierwszy zwiastun

fot. materiały prasowe

Reklama

Slay the Spire 2 zostało oficjalnie zapowiedziane. Podczas wydarzenia The Triple-I Initiative zaprezentowano pierwszy zwiastun gry. Cały materiał to jednak wyłącznie efektowna animacja i zabrakło w nim jakiegokolwiek spojrzenia na rozgrywkę. Nie ujawniono też zbyt wielu szczegółów i ograniczono się do raczej dość ogólnych stwierdzeń. Sequel ma powstawać od podstaw na zupełnie nowym silniku i pojawią się w nim między innymi nowi przeciwnicy, wydarzenia i skarby.

Slay the Spire 2 - zwiastun gry

Na premierę przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać. Slay the Spire 2 ma zadebiutować w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam dopiero w 2025 roku.

Pierwsze Slay the Spire zadebiutowało w 2019 roku. Gra łącząca cechy karcianki i roguelike okazała się wielkim hitem - na platformie Valve może ona pochwalić się 97% pozytywnch ocen przy ponad 130 tysiącach opinii wystawionych przez graczy.