Vampire Survivors otrzyma DLC inspirowane kultową Contrą. Gra trafi na konsole Sony

Vampire Survivors to niepozorna, ale szalenie wciągająca produkcja, w której gracze odpierają hordy potworów i ulepszają swojego bohatera. Dużym atutem tego tytułu jest fakt, że jest on regularnie rozbudowywany o nową zawartość i co jakiś czas otrzymuje pakiety DLC, które wprowadzają nowe bronie, poziomy i wyzwania. Niedawno zapowiedziano kolejny - Operation Guns, który inspirowany jest kultową serią strzelanek Contra.

Operation Guns ma wprowadzić nowych bohaterów, a także aż 20 broni, wliczając w to ewolucje. DLC zadebiutuje 9 maja na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Dodatek będzie dostępny w niskiej cenie - zainteresowani zapłacą za niego 2,49 euro, czyli około 10,70 zł.

Vampire Survivors: Operation Guns - zwiastun DLC

Vampire Survivors - kiedy premiera na PlayStation?

Przy okazji twórcy ze studia Poncle ujawnili, że ich dzieło trafi na konsole Sony latem tego roku. Dokładny termin nie został jeszcze ujawniony.