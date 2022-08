Słodkie kłamstewka - wygląd postaci wg książek i w serialu. Sztuczna inteligencja dała tu popis

Kelly Martinez/BuzzFeed/Freeform/Disney

Słodkie kłamstewka znów dały o sobie znać wszystkim fanom franczyzy (i nie tylko!) dzięki niedawnej premierze produkcji Grzech pierworodny na platformie HBO Max. To dobry moment, aby do tego uniwersum podejść nieco inaczej i sprawdzić, jak postacie z pierwszego serialu wyglądałyby według opisów z książek autorstwa Sary Shepard. Z pomocą na tym polu - jak to zwykle bywa w tego typu przypadkach - przyszła sztuczna inteligencja.

Kelly Martinez z serwisu BuzzFeed postanowiła wykorzystać w tym celu program Artbreeder. Działa on według następującego schematu: po wprowadzeniu do jego bazy zdjęcia danej postaci i ustawieniu konkretnych cech wizualno-biologicznych, sztuczna inteligencja - m.in. wykorzystując część bądź wszystkie dostępne zdjęcia w bazie - tworzy nowy portret.

W przypadku Pretty Little Liars AI dała prawdziwy popis swoich umiejętności; powiedzieć, że różnice między wyglądem postaci w serialu i książkach są znaczące, to właściwie nic nie powiedzieć. Jak prezentowałyby się więc Spencer Hastings, Hanna Marin, Aria Montgomery, Emily Fields i inne postacie, gdybyśmy posiłkowali się książkowymi opisami? No cóż, spójrzcie sami:

Słodkie kłamstewka - wygląd postaci wg książek i w serialu. Tak przedstawia go sztuczna inteligencja

Serialowa Spencer Hastings (w tej roli Troian Bellisario)