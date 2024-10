Nowe, ulepszone słuchawki bezprzewodowe dla konsoli Xbox już dostępne. Znamy polską cenę

fot. Microsoft

Na rynek trafił już nowy model bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla konsol Xbox. Zastępuje on wcześniejsze urządzenie, które wprowadzono w 2021 roku i oferuje on kilka usprawnień względem poprzednika. Użytkownicy mogą liczyć między innymi wsparcie dla Dolby Atmos, dłuższy czas pracy na baterii (do 20 godzin) czy lepszy mikrofon z automatycznym wyciszeniem i izolacją głosu. Poza konsolą Microsoftu ze słuchawek można skorzystać też na PC czy urządzeniach mobilnych dzięki Bluetooth. Zadbano również o możliwość sparowania z dwoma sprzętami jednocześnie, co umożliwia na przykład rozmawianie z przyjaciółmi na smartfonie podczas gry na konsoli.

Xbox Wireless Headset

Nowy Xbox Wireless Headset jest dostępny w oficjalnym sklepie Microsoftu za 449 zł, a więc w dokładnie takiej samej cenie, jak wcześniejszy model.