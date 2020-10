Spider-Man 3 - Benedict Cumberbatch jako Doktor Strange w obsadzie!

fot. Marvel

Jak donosi The Hollywood Reporter, czyli jedno z najlepszych źródeł w popkulturze, Benedict Cumberbatch zagra Doktora Strange'a w filmie Spider-Man 3. Według ich informacji ma pełnić on rolę mentora i powiązania z MCU, tak jak w poprzednich częściach Tony Stark i Nick Fury. Informację potwierdza Deadline.com.

Jako że zdjęcia do Spider-Mana 3 i Doctor Strange in the Multiverse of Madness mają rozpocząć się jednocześnie w październiku 2020 roku, naturalnym wnioskiem wydaje się fabularne powiązanie. Według Deadline.com Cumberbatch najpierw nakręci swoje sceny na planie Spider-Mana 3, potem przejdzie na plan swojego filmu.

Wiemy, że multiwersum, czyli alternatywne równoległe światy będą kluczem przygód Strange'a i całego MCU, więc angaż do Spider-Mana 3 wydaje się potwierdzać tę tezę. To też najpewniej będzie wyjaśnieniem powrotu Jamiego Foxxa do roli Elektro w tym filmie.

Za kamerą Spider-Mana 3 ponownie stoi Jon Watts, czyli twórcą dwóch poprzednich części. Wstępna data premiery została ustalona na 17 grudnia 2021 roku. Z uwagi na zamieszanie w kalendarzu spowodowane opóźnieniami filmów z 2020 roku, można założyć, że korekta w kalendarzu jeszcze zostanie wprowadzona.

Przypomnijmy, że Spider-Man poznał Doktora Strange'a w filmie Avengers: Wojna bez granic. Marvel i Sony odmówili komentarza.