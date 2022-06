WWDC 2022: Nowy MacBook Air z szybszym procesorem M2 i większym ekranem Liquid Retina

fot. zrzut ekranu YouTube/Apple

Lekki MacBook, który nie był aktualizowany od końca 2020 roku, został wyposażony w drugą generację układu Apple Silicon o nazwie M2, obudowę dostępną w czterech kolorach oraz nowy wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 13,6 cala. Nowy 13,6-calowy MacBook Air po względem dizajnu jest wzorowany na obecnych 14- i 16-calowych modelach MacBook Pro, które pojawiły się pod koniec ubiegłego roku, ale za to jest pierwszym MacBookiem wyposażonym w układ M2.

Nowy Air nie ma jednak wszystkich dodatkowych portów, dostępnych w modelach Pro. Nie ma gniazda kart SD, brak wyjścia HDMI do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza i ma tylko dwa porty USB-C Thunderbolt. Odświeżony Air jest jednak wyposażony w funkcję ładowania MagSafe 3.

Nowa obudowa to konstrukcja dostępna w czterech kolorach: północ, księżycowa poświata, gwiezdna szarość i srebrny. Laptop ma zaledwie 11,3 milimetra grubości i waży 1,2 kilograma. Nowy, 13,6-calowy wyświetlacz Liquid Retina jest o 25% jaśniejszy, osiąga jasność 500 nitów i obsługuje 1 miliard kolorów.

Nad wyświetlaczem znajduje się unowocześniona kamera 1080p, do której dołączono matrycę trzech mikrofonów i czterogłośnikowy system dźwiękowy. To wszystko powinno naprawdę poprawić jakość rozmów wideo. Apple zapowiedziało, że urządzenie będzie też obsługiwać dźwięk przestrzenny Dolby Atmos. Klawiatura Magic ma pełny rząd klawiszy funkcyjnych z Touch ID, a także duży gładzik Force Touch.

Firma Apple twierdzi, że dzięki nowemu układowi M2 program Final Cut Pro działa o prawie 40% szybciej niż w modelu M1 Air, a Photoshop jest szybszy nawet o 20%. Czas pracy na baterii wynosi do 18 godzin odtwarzania wideo, a dzięki opcjonalnemu zasilaczowi 67-watowemu można go naładować do 50% w 30 minut.

fot. zrzut ekranu YouTube/Apple

MacBook Air M2 trafi do sprzedaży w lipcu w cenie od 6 999 zł. Tańszy model M2 jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor i ośmiordzeniowy procesor graficzny, 8 GB pamięci operacyjnej i dysk SSD o pojemności 256 GB. Wersja za 8 7999 zł jest wyposażona w układ M2 z ośmiordzeniowym procesorem i dziesięciordzeniowym procesorem graficznym, 8 GB pamięci i dysk SSD o pojemności 512 GB. MacBook Air z układem M1 także pozostaje w ofercie i kosztuje teraz 5 799 zł.