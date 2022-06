WWDC 2022: Apple prezentuje nowego 13-calowego MacBooka Pro z układem M2

fot. zrzut ekranu YouTube/Apple

Nowe laptopy Apple różnią się od sobą w kilku szczegółach. Air ma kamerkę 1080p, a Pro 720p. Air jest też odrobinę mniejszy i lżejszy oraz ma pasywne chłodzenie, a Pro aktywne, czyli nie pracuje bezgłośnie, tylko potrafi zaszumieć wiatraczkami podczas cięższej pracy. Air ma nowy wyświetlacz Liquid Retina 13,6 cala, a Pro starszy model 13,3 cala Retina. Pro jest również droższy i oferuje nieco dłuższy czas pracy na baterii.

Układ M2 sprawia, że MacBook Pro 13 jest szybszy niż kiedykolwiek. Ośmiordzeniowy procesor M2 i dziesięciordzeniowy procesor graficzny M2 są jeszcze bardziej energooszczędne niż M1, zapewniając wydajność Pro i dłuższy czas pracy na baterii. Apple twierdzi, że praca ze zdjęciami RAW jest niemal o 40 procent szybsza niż w przypadku M1 i 3,4 raza szybsza niż w MacBookach Pro z procesorami Intela. Apple twierdzi, że wydajność w grach jest tak samo wysoka, jak podczas pracy z materiałami graficznymi.

Nowy MacBook Pro otrzymał także więcej pamięci operacyjnej. Model M2 oferuje do 24 GB zunifikowanej pamięci – w porównaniu z 16 GB w modelu M1 – i o 50 procent większą przepustowość. Układ M2 obsługuje także kodowanie/dekodowanie ProRes, umożliwiając obsługę do 11 strumieni wideo w rozdzielczości 4K i dwóch strumieni 8K. Konwersja do ProRes jest też trzykrotnie szybsza. Firma Apple twierdzi, że wyjątkowa energooszczędność MacBooka M2 sprawia, że podczas odtwarzania wideo bateria wystarcza nawet na 20 godzin pracy.

Cena 13-calowego MacBooka Pro M2 zaczyna się od 7 499 zł. Jest on wyposażony w 8 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej i dysk SSD o pojemności 256 GB. W pełni doposażony MacBook Pro z 24 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 2 TB, będzie kosztował aż 14 699 zł.