Śmierć na Nilu - finałowy zwiastun kryminału na podstawie powieści Agathy Christie

fot. screen z YouTube

Śmierć na Nilu to ekranizacja powieści Agathy Christie pod tym samym tytułem. Po kilku przesunięciach premiery projekt w końcu w 2022 roku trafi do kin. 20th Century Studios rozpoczęło ponownie kampanię promocyjną projektu. Do sieci trafił finałowy zwiastun kryminału. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Produkcja jest kontynuacją filmu Morderstwo w Orient Expressie. Tym razem kultowy detektyw Hercule Poirot prowadzi na statku wycieczkowym w Egipcie śledztwo w sprawie morderstwa młodej dziedziczki. Musi ujawnić zabójcę, zanim ten uderzy znowu.

Śmierć na Nilu

W obsadzie produkcji znajdują się Kenneth Branagh, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders i Letitia Wright. Branagh wyreżyserował również produkcję na podstawie scenariusza autorstwa Michaela Greena.

Śmierć na Nilu - premiera filmu w polskich kinach 11 lutego 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.