Śmierć nadejdzie dziś 3 zaskoczy fanów! Reżyser ujawnia, co się zmieni

Śmierć nadejdzie dziś to dwa komediowe horrory, które zebrały dobre opinie widzów i osiągnęły sukces komercyjny. Jednak fani od 2019 roku czekają na zapowiadaną trzecią część, która do dziś nie powstała. Christopher Landon, reżyser i scenarzysta serii, w nowym wywiadzie zdradził, że plany są – niedawno rozmawiał o pomysłach z aktorką Jessicą Rothe, która ponownie miałaby zagrać główną rolę.

Śmierć nadejdzie dziś 3 będzie miało zupełnie inny klimat

Landon pojawił się na festiwalu SXSW, gdzie w rozmowie z dziennikarzem Screen Ranta poruszył temat filmu Śmierć nadejdzie dziś 3.

– Mam pomysł od dawna. Często o tym rozmawiamy z Jessicą Rothe. Najciekawsze w tej wizji jest to, że akcja nie rozgrywa się w ciągu jednego dnia i nie opiera się na tej samej pętli czasowej. Jeśli więc pojawi się szansa na realizację i Universal zdecyduje się na ten film... Fani na pewno chcą! Interesujące jest to, że każda część wprowadzała nowy gatunek do koncepcji. Trzecia część również doda coś zupełnie nowego.

Na razie studio nie podjęło decyzji o realizacji, więc komentarz reżysera i scenarzysty jest czysto hipotetyczny. Nie wiadomo, czy to się zmieni i czy faktycznie zobaczymy Śmierć nadejdzie dziś 3.