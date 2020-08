Snake Eyes - gwiazda filmu widziała już pierwszą wersję produkcji. Wygłasza odważną deklarację

fot. materiały prasowe

W lipcu informowaliśmy, że film Snake Eyes, czyli spin-off G.I. Joe trafi do kin w 2021 roku, zamiast, jak to pierwotnie zakładano, w październiku 2020 roku. Dlatego nie dziwi fakt, że kampania marketingowa produkcji w ogóle nie ruszyła. Jednak jak się okazuje wcielający się w tytułową postać w projekcie Henry Golding, widział już pierwszą wersję filmu. Aktor w swoim wpisie na Twitterze zapowiada, że jest to produkcja inna od reszty szablonowych widowisk superbohaterskich. Twierdzi, że to coś naprawdę szalonego.

https://twitter.com/henrygolding/status/1291893688671408128

Fabuła ma skupić się na tytułowym bohaterze, który szuka zemsty za śmierć ojca. Ta doprowadza go do dołączenia do klanu ninja, który pozwoli mu odnaleźć akceptację. W obsadzie oprócz wspomnianego Goldinga znajdują się również Úrsula Corberó, Samara Weaving, Iko Uwais i Andrew Koji. Reżyseruje Robert Schwentke.