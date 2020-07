Snake Eyes - premiera spin-offu G.I. Joe opóźniona

Źródło: Paramount Pictures

Widowisko Snake Eyes zostaje kolejnym dużym, hollywoodzkim projektem, którego premierę opóźniono z powodu pandemii. Otóż film o genezie znanego z G.I. Joe milczącego ninja trafi do kin, jednak projekt nie otrzymał jeszcze dokładnej daty premiery. Pierwotnie widowisko miało zadebiutować w październiku tego roku. Do tej pory nie pojawiły się żadne materiały promocyjne filmu. Jakiś czas temu w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie z widowiska przedstawiające tytułowego bohatera, w którego w filmie wciela się Henry Golding.

Fabuła ma skupić się na tytułowym bohaterze, który szuka zemsty za śmierć ojca. Ta doprowadza go do dołączenia do klanu ninja, który pozwoli mu odnaleźć akceptację. W obsadzie oprócz wspomnianego Goldinga znajdują się również Ursula Corbero, Samara Weaving, Iko Uwais i Andrew Koji. Reżyseruje Robert Schwentke.