Snake Eyes - Takehiro Hira o swojej roli w spin-offie G.I. Joe. Kogo gra?

materiały prasowe

Niedawno premiera filmu Snake Eyes została przeniesiona na 2021 rok. Do tej pory nie poznaliśmy żadnych szczegółów historii, którą zobaczymy w filmie. Jednak grający w nim Takehiro Hira postanowił podzielić się informacjami na temat swojej roli w widowisku. Otóż w jednym z wywiadów stwierdził, że gra złoczyńcę w filmie, oryginalną postać stworzoną na potrzeby produkcji. Powiedział, że jego postać jest swego rodzaju przyrodnim bratem Storm Shadowa, którego również zobaczymy w filmie. Wypowiedź aktora w pewnym sensie potwierdza plotki, które pojawiły się w 2018 roku, które mówiły, że w widowisku zobaczymy oryginalnego złoczyńcę znanego jako Kenta, który jest bratem Storm Shadowa, jednak opuścił rodzinę i dołączył do konkurencyjnego klanu ninja.

fot. materiały prasowe

Fabuła ma skupić się na tytułowym bohaterze, który szuka zemsty za śmierć ojca. Ta doprowadza go do dołączenia do klanu ninja, który pozwoli mu odnaleźć akceptację. W obsadzie oprócz wspomnianego Hiry znajdują się również Henry Golding (w tytułowej roli), Úrsula Corberó (Baroness), Samara Weaving (Scarlett), Andrew Koji (Storm Shadow) i Iko Uwais (Hard Master). Reżyseruje Robert Schwentke.

Snake Eyes - premiera filmu 22 października 2021 roku.