fot. Disney

Reklama

Film Śnieżka, który zadebiutował na dużych ekranach w zeszłym tygodniu, nie radzi sobie dobrze w box office. Na tę chwilę zarobił 92,6 mln dolarów przy budżecie 240-270 mln dolarów. Można już mówić o klapie finansowej, ponieważ kina świecą pustkami. Produkcji Disneya nie pomagają też niskie oceny krytyków oraz widzów.

Winą za słabe wyniki finansowe również obarcza się główną gwiazdę Śnieżki - Rachel Zegler. Aktorka przed premierą otwarcie poruszała kwestie polityczne w swoich mediach społecznościowych, co wzbudzało w sieci duże kontrowersje. Według doniesień, producent Marc Platt musiał zainterweniować w tej sprawie. Poleciał do Nowego Jorku, by porozmawiać z aktorką, aby ta usunęła swój wpis na platformie X dotyczący Palestyny. Później znowu podpadła Disneyowi, gdy na Instagramie krytykowała wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA. Po kolejnych namowach Platta, Zegler przystała na współpracę ze specjalistą ds. mediów społecznościowych.

Więcej: Śnieżka i kontrowersje - nowe fakty. Groźby śmierci oraz kontrola nad Rachel Zegler

Jonah Platt atakuje gwiazdę Śnieżki

Jonah Platt, syn Marca Platta, postanowił bronić ojca na Instagramie, gdy zaatakowali go fani Zegler, którzy przeczytali artykuł Variety o tym, jak producent starał się przekonać ją do usunięcia tweeta. Jeden z użytkowników napisał, że Marc Platt jest "odrażający jak diabli", a jego wysiłki, aby kontrolować wpisy Zegler w mediach społecznościowych były "nieuzasadnione". Syn Platta odpisał na ten komentarz:

Naprawdę chcesz to zrobić? Tak, mój tata, producent ogromnej własności intelektualnej Disneya, która jest warta setki milionów dolarów, musiał opuścić rodzinę i przelecieć przez cały kraj, aby upomnieć swoją 20-letnią pracownicę za wplątanie jej osobistych poglądów politycznych w promocję filmu, za który podpisała wielomilionowy kontrakt, aby otrzymać zapłatę i zająć się reklamą.

Jednak Jonah Platt na tym nie poprzestał.

To się nazywa dorosła odpowiedzialność i rozliczalność. A jej działania wyraźnie zaszkodziły filmowi w box office. Wolność słowa nie oznacza, że ​​możesz mówić, co chcesz bez konsekwencji, gdy jesteś zatrudniony. Dziesiątki tysięcy ludzi pracowało nad tym filmem, a ona wykorzystała konwersację dla swoich własnych niedojrzałych pragnień, narażając na ryzyko wszystkich kolegów, ekipę filmową i pracowników fizycznych, którzy polegają na sukcesie tego filmu. Narcyzm nie jest czymś, co należy rozpieszczać lub do niego zachęcać.

Komentarz został już skasowany z mediów społecznościowych. Disney ani przedstawiciele Plattów nie skomentowali tej wypowiedzi.

Śnieżka - zdjęcia