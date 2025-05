Nowe Oszukać przeznaczenie trafi do Księgi Rekordów Guinnessa? Kaskaderka miała 71 lat, gdy...

fot. Warner Bros. Pictures/EW

Już niebawem na ekrany kin powróci seria Oszukać przeznaczenie, która u każdego widza wzbudziła strach przed jazdą na tyłach pojazdu wiozącego kłody drewna. Twórcy chcą pójść o krok dalej i wzbudzić niepokój na kompletnie nowe sposoby. W filmie pojawi się wiele efektów praktycznych, a jeden z nich został zgłoszony do Księgi Rekordów Guinnessa.

W otwierającej scenie filmu, z której zdjęcia pojawiły się w Entertainment Weekly, dojdzie do wybuchu i pożaru w wysokim budynku. Jego ofiarą ma paść postać grana przez Yvette Ferguson, która jest... najstarszą osobą, którą postawiono w ogniu w ramach zdjęć do filmu. Kaskaderka w chwili kręcenia miała 71 lat. Tak o tym opowiedział Zach Lipovsky, reżyser filmu:

Podpaliliśmy mnóstwo osób. Pobiliśmy też rekord, co do najstarszej podpalonej osoby z Yvette Ferguson, która była w srebrnej sukni.

Zgłoszono to już do Księgi Rekordów Guinnessa, ale produkcja nie otrzymała jeszcze odzewu. Yvette Ferguson w przeszłości zajmowała się wyczynami kaskaderskimi i specjalnie dla tego filmu powróciła do fachu, aby wcielić się w rolę Pani Fuller. Mimo 71 lat na karku, wywiązała się z tego zadania celująco. To nie jedyny ekstremalny popis za pomocą efektów praktycznych. Na trzecim zdjęciu w galerii zobaczycie mężczyznę powieszonego na łańcuchu za kolczyk w nosie. To również osiągnięto praktycznymi metodami, a aktor faktycznie był tak zawieszony. Zrezygnowano nawet z niektórych elementów zabezpieczenia, żeby było lepiej widać, jak jego nos się rozciąga. Nakręcenie całej sekwencji kamerami IMAX miało z kolei pomóc w pogłębieniu strachu przed wysokościami, który ma wielu ludzi.

Zawsze szukamy rzeczy, które mogłyby się wydarzyć każdego dnia w prawdziwym życiu, a które możemy zrujnować. - dodaje współreżyser, Adam Stein.

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi - fabuła, premiera

Udręczona powtarzającym się brutalnym koszmarem, studentka wraca do domu, aby znaleźć jedyną osobę, która może przerwać cykl i uratować swoją rodzinę przed przerażającym losem, który nieuchronnie ich czeka.

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi wyróżni się powrotem zmarłego Tony'ego Todda. Jego postać Williama Bludwortha, przewijała się w serii, ale tym razem bohater ma dostać więcej miejsca w scenariuszu.

Za reżyserię filmu odpowiadają Zach Lipowsky i Adam Stein. Z kolei scenariuszem zajmują się Guy Busick i Lori Evans Taylor.

Premiera produkcji zapowiedziana na 16 maja 2025 roku.

