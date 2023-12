Priscilla - Sofia Coppola o dyskryminacji płciowej w branży filmowej. Chodzi o budżet filmu

fot. Apple TV+

Podczas rozmowy z BBC News, Sofia Coppola mówiła otwarcie o wysokości otrzymanego budżetu do zrealizowania Priscilli. Reżyserka otrzymała zaledwie 20 milionów dolarów. Jest pewna, że gdyby była mężczyzną, suma wyniosłaby znacznie więcej.

Sofia Coppola o dyskryminacji płciowej

Oto komentarz reżyserki:

- Widzę mężczyzn otrzymujących setki milionów dolarów, podczas gdy ja walczę o niewielki ułamek z tego. Myślę, że to konsekwencja tego, na czym polega kultura tego biznesu. To frustrujące, ale zawsze o to walczę i ostatecznie cieszę się, że mogę tworzyć moje filmy niezależnie i spotykać ludzi, którzy w nie wierzą.

Mimo wszystko, Coppola przyznała, że w tej sytuacji dostrzega pewną zaletę. Nie musi bowiem zmierzać się z feedbackiem od przełożonych, ponieważ nie zainwestowali tak dużo w jej projekty.

Ze względu na ograniczenia finansowe, Priscilla została nakręcona w 30 dni.

Priscilla

Priscilla - co wiadomo o filmie?

To biograficzna produkcja, która opowiada o życiu małżeństwa Presleyów z punktu widzenia Priscilli. W rolach głównych występują Cailee Spaeny oraz Jacob Elordi.

Premiera w Polsce już 9 lutego 2024 roku.