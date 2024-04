Sok z żuka 2 - kto wezwie Beetlejuice'a? Jest oficjalna odpowiedź

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner Bros.

Zebranym na CinemaCon zaprezentowano obszerne fragmenty filmu Sok z żuka 2, który na ten moment będzie wyświetlany w polskich kinach pod oryginalnym tytułem: Beetlejuice Beetlejuice. W nich też odpowiedziano na pytanie, które zadawali sobie fani: kto wezwie Beetlejuice'a? Spekulowano, że będzie to córka Lydii, w którą wciela się Jenna Ortega, ale jest inaczej.

Sok z żuka 2 - kto wzywa Beetlejuice'a?

W pokazanym fragmencie okazuje się, że wzywa go Lydia Deetz, w którą ponownie wciela się Winona Ryder. Aktorka grała tę postać w pierwszej części. Zanim do tego dochodzi bohaterka mówi do siebie: "nie wierzę, że to robię". Oznacza to, że powrót Beetejuice'a nie jest przypadkiem, jak spekulowano.

Z pierwszej części wiemy, że wezwała go, bo jej przyjaciele, Adam i Barbara ginęli przez egzorcyzmy. Oznacza to, że w sequelu będzie jakieś zagrożenie dla kogoś jej bliskiego i znowu potrzebuje pomocy Beetlejuice'a, ale na razie nie wiemy, co to może być.

fot. Warner Bros.

Sok z żuka 2 - komentarze

Podczas CinemaCon reżyser Tim Burton przyznał, że zaczął myśleć o kontynuacji tuż po premierze pierwszej części w 1987 roku. Przez lata ciekawiło go, jak mogły się potoczyć losy rodziny Deetz. Latami szukał z różnymi scenarzystami odpowiedniego pomysłu i trochę mu to zajęło, zanim trafił na ten ostateczny. Dodał, że na planie panował duchy improwizacji.

Sok z żuka 2 - opis fabuły

Po nieoczekiwanej tragedii w rodzinie, trzy pokolenie rodziny Deetzów powracają do domu w Winter River. Życie Lydii zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jej buntownicza córka, Astrid, odkrywa tajemniczy model miasteczka na strychu i portal do zaświatów zostaje przypadkowo otwarty. Szykują się kłopoty w obu światach. To tylko kwestia czasu aż ktoś wypowie trzy razy imię Beetlejuice i demon powróci, siejąc chaos.

Sok z żuka 2

Sok z żuka 2 - obsada

Do swoich ról powrócą Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara. Ponadto w obsadzie znalazły się Monica Bellucci jako żona Beetlejuice'a oraz Jenna Ortega, którą najbardziej znamy z Wednesday.

Za sterami ponownie stoi twórca pierwszej części Tim Burton. Co ciekawe, filmowiec współpracował wcześniej z Ortegą przy serialu Wednesday, który wyreżyserował.

Sok z żuka 2 - premiera 6 września 2024 roku w kinach.